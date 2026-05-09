Втори круизен кораб пламна с епидемия

Стотици пътници на круизния кораб Caribbean Princess, насочващ се към бреговете на Флорида, се тръшнаха от епидемия от норовирус.

Пациентите са с диария и повръщане, като според Центъра за контрол и превенция на заболяванията на САЩ, разболели са се и членовете на екипажа.

Три хиляди пътници са в круизния кораб, като в момента тай е в северозападната част на Атлантическия океан и се насочва към Пуерто Рико. Пристигането в пристанището Канаверал (Флорида) е планирано за 11 май, когато се очаква всички пътници да минат през тестове и пълна санитарна проверка.

Това е вторият кораб, обхванат от вирусна инфекция тези дни.

Докато норовирусът е типичен за кораби и не е свързан с тежки последици, драмата с хантавируса на нидерландския кораб продължава с пълна сила.

След като му беше отказано да акостира в Кабо Верде, той получи разрешение от испанските власти и в момента плава към пристанище Гранадиля на Канарските острови.

Очаква се да пристигне в неделя (10 май), като евакуацията на пътниците към родните им страни е планирана да започне в понеделник.

Засега са потвърдени 3 смъртни случая - нидерландска двойка и германка.

Световната здравна организация съобщи за общо 8 случая. Установено е, че вирусът е от щама „Андес“ - единственият, за който е известно, че може да се предава от човек на човек при близък контакт.

Основната версия е, че заразата е тръгнала от пътник, който в Аржентина или Чили е наблюдавал птици край сметище още преди качването си на борда на 1 април.

Властите по света се опитват да проследят пътниците, които са слезли от кораба на по-ранни спирки (като остров Света Елена), за да ги поставят под карантина.

СЗО и здравните власти в Европа оценяват общия риск за населението като нисък, тъй като вирусът не се предава лесно по въздушно-капков път като грипа или COVID-19, а изисква много близък контакт.

