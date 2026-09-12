Всичко за Круизи

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СНИМКИ: Лятото на круизите

СНИМКИ: Лятото на круизите

Богати американци и австралийци откриха България Двойно повече лайнери акостират във Варна, очакват се 24 000 туристи до края на сезона  Днешните кр...

18 август | 7:05
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Наплив от круизи у нас

Наплив от круизи у нас

Кризата в Крим може да доведе до наплив от круизи у нас, обявиха родни туроператори. Няколко компании промениха маршрутите си в Черно море, за да избе...

22 март | 7:20
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