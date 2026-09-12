Втори круизен кораб пламна с епидемия
Стотици пътници заразени край бреговете на Флорида
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Стотици пътници заразени край бреговете на Флорида
Ако увеличението е над 8% от общата стойност на пакета, пътуващият има право да прекрати договора без неустойки
Група от 40 души е на кораба MSC Euribia, а друга от 31 е на кораба на Celestyal
Свръхтуризмът взе да става проблем за комшиите
Какво включва офертата
Варна има всички предпоставки да привлича туристи, но войната в Близкия изток е пречка Отказват заявки за посещения в Турция, които са междинни при п...
37 000 туристи са посетили скалите и историческата крепост "Калето" в Белоградчик от началото на 2015 година досега, съобщиха от общината. 10 000 от т...
Пристанищните такси за круизни кораби бяха намалени, при това за втори път в рамките на година. По предложение на Министерството на транспорта кабинет...
Ползотворно бе участието на представителите на „Пристанище Бургас" ЕАД в международната конференция "Паневропейски диалог между круизни оператори, пр...
Бургас. Сътрудничество и комуникация бяха ключовите теми, обсъждани от участниците в Зимния Круизен Форум в град Картагена, Испания в периода 21-22 ян...
Круизната индустрия в България отчита рекорден брой ранни резервации за 2015 г., съобщават от Българското круиз общество. Тя изпраща 2014 г. с над 10...
Кандидат-джихадисти все повече пътуват с круизни кораби вместо със самолети и автобуси, по пътя си към Сирия и други конфликтни зони, предупреди Интер...
36 лайнера с 21 хиляди пасажери посетиха морската ни столица Варна. Варна отчита рекорд на посещенията на круизни кораби от началото на годината досе...
25 хиляди чужденци са посетили страната ни през тази година с луксозни кораби
Правим пакети "Чудесата на Върна" за чужденците Варна. За първи път от 2009 г. пристанищата във Варна и Бургас отчитат рекорден брой круизни кораби....
Богати американци и австралийци откриха България Двойно повече лайнери акостират във Варна, очакват се 24 000 туристи до края на сезона Днешните кр...
MSC Sinfonia пристигна вчера с над 2000 пасажери на борда Варна/Бургас. Любителите на круизния туризъм трябва да благодарят на Клеопатра, която въвел...
Бургас. Ден преди Гергьовден първият круизен кораб ще акостира на пристанище Бургас. През този сезон се очаква през морската гара да преминат общо 16...
Варна. Туристическият бранш няма опасения за сезона, заради кризата в Русия и Украйна. Това стана ясно на заседание на обществения съвет по туризъм, п...
Кризата в Крим може да доведе до наплив от круизи у нас, обявиха родни туроператори. Няколко компании промениха маршрутите си в Черно море, за да избе...