Нов вирус плаши учените: пренасят го кърлежи
Новият ALTNV е открит при над 10% от изследваните пациенти с ухапвания от кърлежи
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Новият ALTNV е открит при над 10% от изследваните пациенти с ухапвания от кърлежи
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