Голяма опасност у нас по празниците

Грипът вече доминира над Ковид-19 в началото на декември. За първи път делът на положителните проби за грип през последната седмица е над 10%. Експерти предупреждават, че заради предстоящите празнични събирания рискът от по-широко разпространение е по-голям. Срещаме Пенка, докато чака пред кабинета на личния си лекар. Нейните симптоми и изследвания показват, че има грипно заболяване.

Лекари съветват да използваме маска и да си мием често ръцете, и припомнят симптомите на грипа.

"Висока температура, която достига до 38,5–40°C, болка по мускулите и ставите, слузна секреция от носа, обилни сълзи, които текат от очите, и сухота в гърлото. Не е задължително тези симптоми да се проявяват всички заедно", поясни д-р Гергана Николова.

Грипът измества Ковид-19 през последните дни, сочат изследванията. "От последната седмица, от изследвани 91 проби, имаме изолирани 14 грипни вируса и 3 SARS-CoV-2. От тези 14 грипни вируса нямаме изолиран тип Б, а тип А – H1N1 са само три щама. Останалите 11, тоест масата, са А H3N2", каза директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. д-р Ива Христова пред Bulgaria ON AIR.

Във Великобритания вече се наблюдава и мутация на грипния щам, а възможността след пътуванията по празниците той да се пренесе у нас не е изключена.

"Във връзка с празниците и с пътуванията не само в страната, но и в чужбина, очакваме определен внос на грипни щамове, включително и тези, които са носители на мутацията, довела до скокообразното нарастване на заболеваемостта във Великобритания", каза още проф. Христова.

Към момента мутацията на грипа във Великобритания все още не е засечена у нас. Очаква се пикът на грипа да бъде през януари, след коледните и новогодишните празници.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com