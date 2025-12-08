Карлос Насар отиде при Радев. Коя е причината

Държавният глава Румен Радев се срещна със световния и европейски шампион Карлос Насар и го поздрави за изключителните успехи, които прославят България по света.

Президентът подчерта, че постиженията на българските атлети носят международно признание за страната и вдъхновяват хиляди млади хора да се стремят към победа в името на родината.

"Истинският триумф и в спорта, и в живота изисква достойно отношение, много труд, себеотричане и воля", заяви Радев по време на разговора. Той посочи, че за него е било удоволствие да обсъдят предизвикателствата пред българския спорт, бъдещите цели и перспективите пред младия талант.

Карлос Насар, който е сред най-успешните състезатели в световните тежести през последните години, бе поздравен за характера, хъса и последователността, с които е постигнал впечатляващите си резултати.

