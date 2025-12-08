Мерки срещу локали и вандали на протеста на "Промяната"

"Засега има заявен протест от 18 до 22 ч. в сряда в Триъгълника на властта, организаторите са същите от миналия понеделник. Подготвяме се с всички сили, събираме информация, отнасяща се за появата отново на провокатори към полицията", заяви главен комисар Любомир Николов, директор на СДВР, предаде БГНЕС.

Той съобщи, че днес отново е направен анализ, при който е наблегнато на лица, които предварително да бъдат изведени от протеста. "Ще има отново КПП и ще се селектират лица, които имат и предишни деяния и евентуално предстоящи такива действия. Апелираме към организаторите на протеста нека да бъдат наш естествени партньори", заяви Николов по повод протеста на ПП-ДБ в сряда.

"Ние ще даваме сигнали на мирно протестиращите, когато забележим група организирани младежи, ще извеждаме такива хора с профил на локали, за да не се нарушава здравето, спокойствието и правото на мирен протест на гражданите", добави още Николов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com