Работодатели и синдикати с първи реакции за ремонтирания бюджет

Няма бюджет, който да угоди на работодателите и на синдикатите едновременно. Нещо се обърка във фините настройки на бюджета, но получихме уверение, че фините настройки ще бъдат оправени. Това заяви президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов пред БТВ. Той отсече, че не харесва и новия вариант на бюджета.

Манолов посочи, че от следващата година "управляващите трябва да бъдат подкарани от самото начало". Трябва ли да има облагодетелствани чуждестранни компании, трябва ли данъчната система да бъде такава, каквато е в момента, запита синдикалният лидер. Той отбеляза, че 10% увеличение на заплатите ще има за хората в обществения сектор, като за някой дори и малко повече.

Манолов обясни отсъствието на синдикатите от протестите лаконично: „Някой да се е свързал с нас?“ По думите му, когато се търси организирана обществена тежест, комуникацията е задължителна: „Гражданското недоволство е инстинкт, но ако искаш организация – говориш с организираните.“

За заплатите на младите лекари, Манолов отчете, че средствата ще бъдат заложени в бюджета на Министерство на здравеопазването.

Председателят на Управителният съвет на Българската стопанска камара (БСК) Добри Митрев добави, че БСК няма бъде част от политически организирани мероприятия. Трябва да гледаме в много по-далече хоризонт от това, което ни очаква, призова Митрев.

„Ние сме политически неутрални. В нашите редици има хора с всякакви убеждения.“, каза Митрев.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com