Извънредно от министър Петкова! Новият Бюджет 2026, какво отпада

Синдикат, бизнес и правителство постигнахме съгласие по Бюджет 2026 г. Това обяви министърът на финансите Теменужка Петкова след среща със социалните партньори

"Имахме изключително ползотворна работа. Вчера те проведоха среща помежду си, на която постигнаха компромис по всички спорни въпроси, което улесни днешната ни среща", допълни тя.

Основните акценти, по които е постигнато съгласие:

отпадане на мярката за увеличаване на данък дивидент,

отпада изискването за СУПТО,

отпада увеличаването на осигурителната вноска,

максималният осигурителен доход остава на ниво от 2300 евро.

Заплатите в сектор сигурност и отбрана се отвързват от средната заплата. С 450 млн. евро се намалява капиталовата програма. Разходите са в 40,1% от БВП на страната, каза още финансовият министър.

Министерството на финансите предвижда увеличение на възнагражденията на всички заети в обществения сектор с 10 на сто като част от общата политика по доходите.

В отговор на поставени от бизнеса въпроси за обема на капиталовите разходи, Петкова заяви, че след извършени оценки капиталовата програма ще бъде намалена с 450 млн. евро национално съфинансиране и с 300 млн. евро по европейски фондове и програми.

Петкова обясни, че въпросите относно т.нар. пътна карта в областта на социалната сфера ще се разглеждат през следващата 2026 година.

"Бих искала да благодаря на нашите социални партньори за изключително конструктивния диалог и за изключително ползотворната работа“, каза Теменужка Петкова.

Общата политика по доходите в бюджета за догодина ще бъде 10%, което в пари означава малко над 1,4 млрд. евро. Как те ще се разпределят по отделните министерства и разпоредители ще бъде обект на последващи разговори, уточни Костов.

Той обърна внимание на субсидиите за градския транспорт в София, Русе и Варна, БДЖ и Български пощи.

Столицата ще може да разчита на същата субсидия, каквато през тази година, което ще му позволи да удовлетвори исканията за по-високи заплати. За Български пощи има нотификация на ЕК, което ще позволи ръст на заплати с поне 10%.

За БДЖ няма още решение, но използвам случая да кажа, че хората са пред стачка. За КНСБ в бюджет 2026 БДЖ е червена линия, обяви Костов и добави, че трябва да се намери законов механизъм субсидията за Пътнически превози да бъде вдигната.

Румен Радев от АИКБ също взе отношение и подчерта, че през 2026 година е необходим разговор в много по-широк формат и да вървим към разделяне на социални плащания от пенсионни плащания.

Радев съобщи, че ще се разработва три годишна програма за премахване на незаети щатни бройки.

Идеята е ефективно работеща администрация, използваща все повече модерни средства, каза той.

„Заплатите в секторите сигурност и отбрана ще бъдат обвързани със средната брутна работна заплата. Прилага се обща политика по доходите, която е 10% за всички в обществения сектор“, уточни финансовият министър.

„Направихме необходимата оценка на капиталовата програма. Тя ще бъде намалена с 450 млн. евро по отношение на националното финансиране, както и с 300 млн. евро по-малко от средства по фондове и програми на ЕС“, обясни Теменужка Петкова, предаде bTV.

„Разходите по бюджета за 2026 година след спазването на правилото за публичните финанси са в 40,1% от БВП на страната. Това са основните акценти, по които постигнахме договореност. Останаха доста теми, които ще дискутираме за 2026 година. Една съществена част от въпросите, са свързани с пътната карта за социалната сфера“, каза още министърът на финансите.

Вторият проектобюджет за 2026 година на Теменужка Петкова ще бъде внесен в понеделник.

„Доволен съм, че в кратки срокове защитихме и се договорихме по ключови за бизнеса теми. Радвам се, че със синдикатите като никога намерихме допирни точки. Срещнахме разбиране от Министерството на финансите и с политическите партии от управляващата коалиция. Направихме по-добър и по-балансиран бюджет. Няма да се вдигат данъците, защото е лош сигнал за инвеститорите“, коментира Кирил Домусчиев, председател на КРИБ.

В началото на следващата година ще се коментират реформи, за да се стигне до по-добър бюджет за 2027 година.

„Има и доста реформи в този бюджет – съкращения на незаети щатни бройки в държавната администрация, преглед на щатовете в администрацията“, добави той.

„Трябва да извършим промени в администрацията. Трябва да има промени, от които трябва да има полза“, каза Димитър Манолов от КТ „Подкрепа“.

„Успяхме да направим така, че ние като синдикати да се съгласим да не се вдигат данъците за бизнеса, а бизнесът да се съгласи, че трябва да има увеличение на заплатите в държавния сектор. 1,4 млрд. евро ще бъдат отделени за увеличения на възнагражденията в държавния сектор. Нашето притеснение е по отношение на субсидиите за транспорта, БДЖ и Български пощи. Парите за градския транспорт в София ще бъдат вкарани в субсидията. За Български пощи ще има ръст на заплатите с поне 10%. За БДЖ няма решение, но там хората са пред стачка и готвят колективен трудов договор“, каза Любослав Костов от КНСБ.

Депутати от ДПС-НН, ГЕРБ, БСП и ИТН участваха в срещата в Министерството на финансите.

