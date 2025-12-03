Край! Депутатите взеха чаканото решение за бюджета

Народните представители гласуваха за изтегляне на законопроектите за държавния бюджет, ДОО и НЗОК. Изтеглянето беше гласувано с пълно единодушие. От 201 гласували го подкрепиха 201 депутати. До предложението за изтеглянето на бюджета се стигна след протеста на 1 декември.

Сегашната ситуация предпоставя провеждане на нова бюджетна процедура. Министър-председателят заяви, че правителството няма да подава оставка, а ще работи усилено със социалните партньори върху бюджетни параметри, удовлетворяващи всички искания.

В план-сметката се предвиждаше приходите да са 51,4 млрд. евро, а разходите - 55,09 млрд. евро. Очакваше се дефицитът да е 3%, а минималната работна заплата да стане 620 евро. С 2% се увеличаваше вноската за пенсии, а данъкът върху дивидента се качваше от 5 на 10 на сто. Последните два параметъра щяха да бъдат променени, според лидера на ГЕРБ. Срокът за предложения за поправки беше съкратен от 7 на 3 дни. Параметрите в бюджета предизвикаха масово недоволство, което изкара хиляди на протест в няколко града.

