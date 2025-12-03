Георги Марков побесня и срина Хампарцумян!

Хампарцумян е казал глупостта на годината при Цветанка Ризова. Бистрили сагата с нашенския Бюджет и ни в клин, ни в ръкав Левон казал: “Унгария беше страна с развита индустрия, но дойде Орбан и тръгна надолу.”

Това коментира във Фейсбук Георги Марков, бивш конституционен съдия и депутат от гражданската квота на ГЕРБ, по адрес на финансиста Левон Хампарцумян.

Ето какво обясни той:

"Истината е, че 2010-та Орбан, след 8 години в опозиция, се върна на власт на бял кон, и то с 2/3, защото социалисти и либерали вкараха Унгария на прага на Гръцката криза. Премиерът Дюрчани призна, че е лъгал народа всяка сутрин, обед и вечер. Хората запалиха сградата на телевизията, откраднаха танк от музей и тръгнаха да го свалят. Употребена бе прекомерна сила от гумените куршуми - хора загубиха зрението си. Но Орбан, като лидер на опозицията, заяви: “Власт с пуч не взимам. Гласувайте на изборите.”

Той вкара “Мерцедес” в гр. Кечкемет, ама не да прави чистачки, а коли. Тези дни, един от босовете Йорг Бурзер заяви, че заводите ще разшири, поради добрия инвестиционен климат в Унгария (“Die Zeit").

В декември се открива китайският завод за ел. автомибили BYD в Сегед. Страната става най-големият производител на ел. коли - 300 000 годишно.

В Унгария са заводите на “Сименс”, “Бош”, “Самсунг”, “Flex”, “Kонтинентал”,

“Мишелин” и “Рейнметал” за бойни машини за пехотата в Залаегерсег.

Да не говорим за спортната инфраструктура!

Орбан единствен е на "ти" с тримата големи: Тръмп, Путин и Си. Страната е сигурна за живеене. Будапеща ще е домакин на срещата за мир между Тръмп и Путин.

Химикът Хампарцумян не харесва Орбан, за разлика от политика Тръмп, който публично, пред цял свят, нарече Виктор “Велик политик”. Дори наскоро собственоръчно го написа в Белия дом, където Орбан гостува четвърти път за една година."

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com