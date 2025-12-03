Виктор Димчев размаза Мирчев за хулиганската му изцепка

Режисьорът и политически анализатор Виктор Димчев размаза полушефа на ДБ Ивайло Мирчев за хулиганската му изцепка днес пред кабинета на лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски. Припомняме, че Мирчев изпадна в хистерия, след като Пеевски разкри как Мирчев му се навежда, за да подписва документи по време на сглобката. С обезумял поглед и диви крясъци Мирчев се опита да нахлуе в кабинета на Пеевски, започна неистово да вика по охраната от НСО. Не на омраза, бе отговорът на Пеевски.

Ето какво пише по темата Виктор Димчев:

Група либерални демократи, начело с един нерез крещят и викат из НС като на селски събор.

Обидите на Иво Мирчев към Делян Пеевски, както и грозните думи към служителите на НСО не правят чест на всички председатели, шефове на парламентарни групи, белобради и къдрокоси органайзерки, ПР-и и прочее клакьори на психираното дясно.

Този път Асен не пя, дума не можа да каже, защото гневът изглежда е взел връх.

Нищо добро не могат да произведат тези хора, нито ще го направят. Най-много да асистират на Румен Радев по пътя му към авторитаризъм и диктатура.

