Заковаха жената на Бойко Рашков в голяма издънка

Жената на Бойко Рашков от ПП-ДБ, бивш министър на вътрешните работи, бе закована в нарушаване на закона за движение по пътищата. Заради липса на застраховка "Гражданска отговорност" катаджии свалиха номерата на беемвето на Мария Рашкова. Тя е била спряна тази сутрин на кръговото кръстовище на бул. "Драган Цанков" в София.

В момента катаджии й пишат акт пред нейната нотариална кантора на столичния бул. "Патриарх Евтимий".

Преди 3 години Мария Рашкова катастрофира на бул. "Г. М. Димитров". Тогава джипът й бе ударен от полицай от Смолян. По това време съпругът й беше вътрешен министър.

