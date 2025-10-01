Общество

Заковаха жената на Бойко Рашков в голяма издънка

Свалиха номерата на колата й

01 окт 25 | 10:05
4760
Мира Иванова

Жената на Бойко Рашков от ПП-ДБ, бивш министър на вътрешните работи, бе закована в нарушаване на закона за движение по пътищата. Заради липса на застраховка "Гражданска отговорност" катаджии свалиха номерата на беемвето  на Мария Рашкова. Тя е била спряна тази сутрин на кръговото кръстовище на бул. "Драган Цанков" в София.

В момента катаджии й пишат акт пред нейната нотариална кантора на столичния бул. "Патриарх Евтимий".

Преди 3 години Мария Рашкова катастрофира на бул. "Г. М. Димитров". Тогава джипът й бе ударен от полицай от Смолян. По това време съпругът й беше вътрешен министър.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Мира Иванова

Още по тема Продължаваме промяната
Още от Общество
Коментирай
0 Коментара
FeX
преди 23 минути

Мoмчета, тoва е фантастичен продукт пeниcът ми е като 19-годишен, твърд като камък и ceкcът продължава два часа без пpекъсване и седмица по-късно забелязах, че е малко по-голям. Това е фантaстичен продyкт, жена ми е щастлива и се чувствам кaто истински мъж. Препоръчвам на всички да опитат това:-&gt;&gt;&gt;&gt;-- https://bitly.cx/menpro

Откажи