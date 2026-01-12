Кметове на ПП изобличиха Асен Василев, разкриха корупцията

Кметът на район „Люлин“ Георги Тодоров, кметът на район „Младост“ Ивайло Кукурин и общинските съветници Драгомир Иванов и Димитър Шалъфов излязоха с позиция по повод участието на председателя на "Продължаваме промяната" Асен Василев в подкаст. Те заявяват: Няма да мълчим, когато корупцията се прикрива с внушения

Ето какво се казва в позицията:

Позиция на кмета на район „Люлин“ Георги Тодоров, кмета на район „Младост“ Ивайло Кукурин и общинските съветници Драгомир Иванов и Димитър Шалъфов :

Във връзка с изявленията на Асен Василев в подкаста „Дневен ред“ на Миролюба Бенатова и Генка Шикерова, в които се правят внушения, че причините за нашето напускане на „Продължаваме промяната“ се основават на „фалшиви обвинения“ и „внедрени хора“, заявяваме следното:

Напуснахме „Продължаваме промяната“ не заради лични конфликти, не заради политически амбиции и не заради внушения, а заради оказван реален, системен и целенасочен натиск да участваме в предварително договорени обществени поръчки и схеми за разпределение на проценти.

Решението ни беше трудно и отговорно, взето след конкретни разговори и конкретни действия. Не става дума за „развиваща се във времето схема“, а за реални събития, случили се в рамките на дни, които ни поставиха пред ясен морален избор.

„Няма нищо истинно в твърденията, че се е развивала гигантска схема срещу партията. Това се случи в рамките на дни. Разговарях с двамата кметове и ми разказаха в детайли това, което и записът повтаря кой, защо и как трябва да действа, за да се упражни корупционен натиск“, заяви общинският съветник Драгомир Иванов.

„Като кмет на район „Младост“ бях подложен на натиск във връзка с обществена поръчка за ремонт на детска градина на стойност 5 милиона лева, при която ми беше предложено разпределение на проценти между мен и партията. Това е конкретен разговор с конкретно съдържание“, коментира Ивайло Кукурин.

„Отказах да обслужвам частни и партийни интереси и затова избрах да продължа работата си като безпартиен кмет“, каза кметът на район „Люлин“ Георги Тодоров.

Категорично заявяваме: исканията за т.нар. „6%“ не са мит и не са внушение. Става дума за конкретен процент от стойността на обществени поръчки, който следва да бъде осигурен чрез фирмите, под формата на „доброволно дарение“, консултантски ангажименти или други заобиколни механизми.

Този процент е поставян в контекста на партийна структура и чрез лица с влияние в нея. Независимо от използваната формулировка, когато подобна практика е обвързана с обществени поръчки, тя представлява корупционен натиск.

Както публично заяви общинският съветник Димитър Шалъфов, механизмът е ясен – „експертна помощ“, последвана от посредници, разговори с фирми и опити за манипулиране на крайния резултат.

В интервюто си Асен Василев заявява, че Кирил Петков е предложил да поеме отговорност. Логичният въпрос остава: ще бъде ли той отново включен в кандидатски листи, след като самото ръководство говори за „прочистване“?

Корупцията в местната власт е един от най-сериозните и най-подценени проблеми на българския преход. Именно там натискът е най-незабележим, а зависимостите най-опасни.

Ние избрахме да не мълчим и да не участваме. Продължаваме да работим като независими кметове и общински съветници, в интерес на гражданите.

Истината не се „прочиства“.

Истината се казва."

С уважение,

Ивайло Кукурин

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com