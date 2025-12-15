Радев иска от ПП обяснение за репликата "Ала-бала през президента"

Въпросът прави ли Румен Радев партия и ще участва ли на изборите, които чукат на вратата, стана основен и на вторите консултации на държавния глава – с „Продължаваме промяната – Демократична България“. Първа Деница Сачева от ГЕРБ зададе въпроса на Радев. От своя страна Радев за първи път публично поиска от ПП и Асен Василев изясняване на репликата "Ала-бала през президента", която бе озвучена, след като Радостин Василев извади запис от заседание на "Промяната".

На тези избори вие ще се явите ли. Ние сега с президента или с конкурента разговаряме, попита лидерът на ДСБ Атанас Атанасов президента.

Ние сме тук за да провеждаме консултации след падането на това правителство. Не сме се събрали на раздумка за някаква хипотетична моя партия. Не искам по никакъв начин да превръщаме тези консултации в някаква предизборна кампания. Ето ме тук в качеството ми на президент, отговори Радев.

Ако някой ден се стигне до такъв момент - всеки гражданин има право да прави партия…, но в момента този въпрос се дискутира извън тази институция, допълни Радев.

С какъв бюджет ще влезем в новата година? Виждате ли възможност за нова управленска конфигурация и ако не – кога виждате новите избори? Ще инициирате ли промени в изборния кодекс за по-голяма прозрачност и честност на изборите, попита в началото на разговора Румен Радев представителите на ПП-ДБ.

Сегашното правителство трябва да внесе удължителен закон за бюджета и той да бъде приет до края на годината, за да дадем сигурност на българските граждани и на бизнеса, отговори Асен Василев. Това се е случвало няколко пъти. Минималната работна заплата вече е увеличена и удължителният бюджет трябва да я гарантира. Актуализацията на пенсиите се прави от 1 юли – така че ще има време и възможност новото правителство след изборите да приеме нов бюджет, продължи той. И допълни: „Надяваме се правителството в рамките на тази седмица да внесе удължителния закон. Заявили сме готовност да работим между Коледа и Нова година“.

Невъзможно и силно нежелателно е ново управление в този парламент, заяви Асен Василев.

Искаме промени в Изборния кодекс, за да се въведе изцяло машинно гласуване. Ще търсим консенсус в този силно раздробен парламент, каза Божидар Божанов. Радев обяви, че също е за 100 процента машинно гласуване с броене на разписките. Трябва да престанат безобразията с изборните протоколи и невалидните бюлетини, категоричен бе Радев. В този момент той върна лентата към изнесения от Радостин Василев скандален запис на „Промяната“.

Там никъде не се говори за ала-бала с машините. Не се казва и „ала-бала с президента“. Казва се „ала-бала през президента“. Ще ви помоля да споделите какво сте имали предвид, когато казахте това, ако искате да има доверие в изборите и повече във вашата партия, обърна се Радев към Асен Василев.

Може директно да го адресираме - имаше изборна вълна с подкрепа към нас като партия и към вас като президент. Нямаше нищо различно от това, отговори Василев. В залата настъпи дълга пауза.

Тогава Ивайло Мирчев взе думата, за да завърти за пореден път изтърканата си вече плоча за сваляне на охраната на Делян Пеевски и вземането на кабинета му в Народното събрание.

НСО по закон се води към президента, но единствените правомощия, които президентът има, са да назначава и да повишава с подписване на укази директора на службата, отговори Радев. Комисията, която осъществява контрол, е в парламента. Вие там можете да поставите този въпрос. Контролът до каква степен тези сигнали, свързани със сигурността на политици, са валидни – това е институционният път. Аз също съм за това да не се злоупотребява. В това отношение аз ви подкрепям, каза Радев.

