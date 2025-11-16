Страшни интриги тресат "Промяната". Асен Василев вдигнал мерника на Денков

Страшни интриги тресат "Продължаваме промяната". След като отстрани Кирил Петков и Лена Бориславова, новият едноличен лидер Асен Василев е вдигнал мерника и на Николай Денков, въпреки че само преди дни академикът му стана заместник в партията.

Ситуацията все още не е излязла от контрол, но е въпрос на време това да се случи, твърдят близки до партийното ръководство, пише "Филтър".

Бившият премиер се държал като началник на лидера, като давал мнения със самочувствието на последна инстанция. Неговите публични изяви никога не били съгласувани с Василев. С времето между двамата се натрупало напрежение, което със сигурност ще се прояви и във водената от ПП политика.

Според "Филтър" Николай Денков се подготвя за европейска кариера, като напира най-вече за еврокомисар - нещо, за което вероятността е малка. Експремиерът обаче може да се задоволи и с варианта евродепутат, смятат активисти на партията. Проблемът е, че той предприема тези действия без санкцията на лидера си и не съгласува с него нищо, смятат хора от близкото обкръжение на Василев.

Доскоро начело на формацията бяха двама съпредседатели – Асен Василев и Кирил Петков.

В края на юни, в разгара на корупционните скандали в Столичната община, Кирил Петков подаде оставка и като партиен лидер, и като депутат. В края на септември Общото събрание промени устава на партията и в него беше включена длъжността заместник-председател. Неговите функции са както да подпомага председателя, така и да поеме лидерството при предсрочно прекратяване на мандата.

Активисти на "Промяната" смятат, че ставайки заместник на Василев, Денков вероятно ще се поукроти.

Академикът в момента е и съпредседател на Парламентарната група на ПП-ДБ заедно с Надежда Йорданова.

Преди това беше служебен министър на образованието в две правителства, после беше министър-председател от юни 2023 до април 2024 г. В същото време, докато действаше така наречената сглобка, Асен Василев беше финансов министър. Много е възможно още оттогава между двамата да има хем усилия за колаборация, хем съперничество.

