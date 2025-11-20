Наглост без край! Асен Василев готви окупация

Няма край наглостта на „Промяната“. След като забатачи държавата с безумните си финансови експерименти, сега новоизлюпеният лидер на ПП Асен Василев е решил са блесне пред своите като препъне страната и при влизането й в еврозоната.

Тази вечер Асен Василев нахлузи мундира на офицер на Румен Радев и обяви окупация на парламента в деня, когато ще се гласува бюджетът за 2026 г.

“Да окупираме парламента идния вторник, когато се гласува бюджетът и да не позволяваме да бъде приет“, призова Василев другарите си, които заедно с него протестираха в защита на подсъдимия за тежка корупция варненски кмет Благомир Коцев и на обвинения в злоупотреби с власт и пари столичен зам.-кмет Никола Барбутов.

Подмяната на истината – нещо, в което Асен Василев и Кирил Петков са експерти, стигна дотам, че Коцев и Барбутов бяха обявени от митингаджиите за „политически затворници“, независимо че двамата обвиняеми бяха оставени в ареста от съда на всички инстанции. Василев скалъпи и нова опорка – че с бюджета управляващите искали да ощетят всеки българин с 600 лева. Накрая политическата акция срещу бюджета опъна нервите на софиянци като блокира Орлов мост.

