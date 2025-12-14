Слави с драматични думи: Само факти /ВИДЕО/

Обичам фактите. Защото иначе всеки приказва каквото си иска и никой не знае на кого да вярва. А фактите са истината. На тях не им пука на кой какво му харесва. В 21:00ч. очаквайте редколегията. Само факти! Това написа във Фейсбук профила си лидерът на ИТН Слави Трифонов. Точно в 21:00 ч. във фейсбук страницата на Трифонов бе публикувано видео Слави Трифонов и редколегията.

На масата около него се събраха депутатите Тошко Йорданов, Станислав Балабанов, Александър Вълчев и Драгомир Петров.

Трифонов коментира думите на Ивайло Мирчев от „Да, България: „Този човек, който каза, че е щастлив, че повече няма да има чалгари, аз не го познавам. Нямам представа какъв е. Казва се Иво Мирчев. Какво значение има какво казва?“.

Той похвали Станислав Балабанов за участието му в „Панорама“ на 12 декември. В предаването тогава участва и Асен Василев.

Трифонов заяви, че хвърлянето на яйца по депутати е просташко и невъзпитано.

„Не го познавам Иво Мирчев, но познавам неговия гуру Иван Костов. Всичките взаимоотношения с този човек са същите. Той е този човек, който им казва на тия: „Вие сте солта на земята“ – ПП-ДБ. „Вие сте повече от другите“. Те ни мислят за селяни. Ти си от Родопите, ти си от Лудогорието, ти си Ямбол, ти си от Пловдив, аз съм от Плевен. Ние сме селяндури за тях. Разбираш ли, чалгари, селяндури. Те се мислят за повече“, коментира шоуменът.

Той поиска от Тошко Йорданов да обясни за изказването си за младите лекари, което предизвика сериозно недоволство.

„Грешката, която отчитам за себе си, е интонацията и леко агресивния тон, с който казах това, което казах. Аз ще го повторя по смисъл. Те не могат да искат да получават по-висока заплата от преподавателя си. Заплатите трябва да се вдигнат в цялата здравна система, защото медицинските сестри и фелдшерите получават унизителни заплати, за разлика от тях, те са на терен“, каза Йорданов.

Той подчерта, че един специализант в болница не носи отговорност за това, което прави.

„Другото което казах, е, че ако отказвате да работите в България, тия населени места остават без лекари. И тогава държавата ще бъде принудена да внася лекари от чужбина, които вече биха работили дори и за 500 долара“, добави той.

Трифонов пък се зачуди защо младите лекари са протестирали срещу бюджета, след като в него има това, което са искали. Според него изтрегленият бюджет бил даже твърде социален, но направил компромис със себе си.

„Протестираха срещу себе си, така се оказа. В този бюджет бяха предвидени парите, които те искат“, посочи Йорданов.

„Каза сестра ми. Преди малко говорих с нея. Тя е много тъжна. Аз съм брутално откровен. Тъжна е, че Ива Митева и Иви Сиромахова говорят срещу мен и срещу нас. А те са ѝ били приятели и тя се чувства предадена“, сподели Трифонов, но не получи никаква реакция от колегите си.

Слави разказа шокираща история. Във времето, когато жълтите медии пишеха срещу него, че бил наркоман, мъж със златни очила отишъл при него във фитнеса. Представил се като човек от службите и му разказал как е трябвало вечерно време, когато спира редовно на една бензиностанция в Драгалевци, хора от службите да подхвърлят наркотици в колата му, докато пазарува, и след 200 метра да го спрат, проверят и заловят. Шеф на службата по това време е бил Атанас Атанасов.



Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com