Андрей Райчев каза кога Радев ще направи ключовия си ход

Според социолога Андрей Райчев, ако Румен Радев се откаже сега да слезе на политическата сцена, „той приключва“.

„Този годеник е канен много пъти на сватбата и при поредното неявяване, ще престане да е годеник. Не ми се вярва да го направи. Цялата логика изисква да го направи. Тогава възниква въпросът кога. Моментите са два – новогодишната реч или между процедурите“, коментира социологът в ефира на bTV.

„Около 17 януари по мои представи в България ще свършат парите. Мъдро постъпиха, че слязоха от власт“, каза Райчев за оставката на кабинета.

