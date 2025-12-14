Морал на повикване! Защо НСО може да пази Кирил Петков и Атанас Атанасов, но не Борисов и Пеевски?

Всеки, който е наблюдавал брауновите движения на Ивайло Мирчев и Асен Василев от последния месец сигурно е забелязал, че двамата се мятат някак несвързано от тема в тема. Ту мразят бюджета, ту мразят Борисов и Пеевски, ту най-голямата драма за държавата е, че няма да има бюджет при влизането в Еврозоната… И някак между другото – трябва да се махне НСО охраната на лидерите на ГЕРБ и ДПС Бойко Борисов и Делян Пеевски… Това пише агенция БЛИЦ в свой анализ.

Защо бе, момчета? Забравихте ли, че само преди година, когато ПП-ДБ отново се беше залетяла към рейтинговата пропаст, Мирчев отново се опита да вдигне темата за НСО. И тогава стана ясно, че назначаването на охраната на Пеевски е по същите "правила и сигнали", по които е назначена охрана на Атанас Атанасов и Кирил Пеков.

Медийни публикации разкриха, че охраната на петима лидери на партии, сред които Петков, Атанасов и Пеевски, е назначена по силата на общо решение, взето през 2023, след като НСО съобщи, че е осигурила защита на петима високопоставени български политици, заради заплахи, отправени към тях от чужди служби. Те идвали от руски служби и от свързани с Русия лица.

Сигналът е бил получен в началото на август 2023 г., а междуведомствената комисия, в която влизат началникът на НСО, председателят на ДАНС и главният секретар на МВР, взела тогава решение да им назначи охрана. По силата на именно това решение Атанасов, Петков и Пеевски са с гардове от НСО, за което днес избирателно пита Ивайло Мирчев. Явно за него заплахата срещу Петков и Атанасов е по-истинска от тази срещу Пеевски, нищо, че идва по един и същи сигнал.

Но паметта явно не е най-добрата приятелка на Мирчев. Още повече, че през 2023 г. съпредседателят на ПП-ДБ Кирил Петков потвърди, че има охрана. Наложи му се, защото през май 2023 г. участва в ужасна катастрофа с автомобил на НСО, с който бе причинена смъртта на един човек. Тогава, за да обясни защо е бил в кола на службата, самият Петков разкри, че в МВР постъпили данни за директна заплаха за живота му и му била назначена охраната.

Другият съпредседател на групата – лидерът на ДСБ Атанас Атанасов, тогава отказа коментар, но по-късно журналисти засякоха автомобил на жандармерията да дежури пред дома му. Видимо раздразнен от разкритието, Атанасов отказа да даде повече обяснения пред медиите: "Дали мен ме охранява жандармерия и какви са обстоятелствата, не можете да ме питате. Не мислете, че на мен ми е комфортно някой да ходи след мен. Има си правила“.

Често обаче политиците нарушават правилата на НСО, както направи Кирил Петков, който на път за предизборна среща във Варна пришпорвал шофьора на НСО: "Давай газ, мачкай, закъсняваме", което доведе до фаталния инцидент. За който между другото вече не се говори.

Както не се говори и за факта, че пътя, на който стана тежката катастрофа беше спешно (и незаконно) преасфалтиран преди да се направи пътно-техническата експертиза за произшествието, при това с решение на тогавашния областен управител и настоящ кмет на Варна… Благомир Коцев. Коментарът по тази тема явно е излишен предвид факта, че това е само един от множеството примери за лицемерието на ПП-ДБ и на „емблемите“ на коалицията като Ивайло Мирчев например.

А ето и друг пример.

„Бил съм пророк“. Думите са на един от председателите на партии в многопартийната коалиция ПП-ДБ Владислав Панев по повод негово селфи с лидера на ДПС Делян Пеевски през 2021 г. За хората с по-къса памет ще припомним, че тогава Панев беше зам.-председател на половината от коалицията ДБ и подаде оставка след като си пусна селфи, направено в кулоарите на парламента, на което Панев стои до Пеевски.

По-малко от 18 месеца по-късно вече коалицията ПП-ДБ управляваше видимо, официално и най-важното с много снимки и документи заедно с Пеевски и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. И точно по това време Панев бе попитан в интервю защо преди 18 месеца той подава оставка заради селфи с Пеевски, а сега партньорите му без притеснение не само се снимат с лидера на ДПС, но и заедно с него пишат закони и управляват страната. След като вече повече от едно десетилетие го изкарваха най-лошия човек в държавата. Отговорът на Панев е прост: „Бил съм пророк“.

А зад него се крие още по-просто обяснение – ПП-ДБ са коалиция от сламени лидери с морал на повикване. Които идеално разбират, че Пеевски наистина е враг, но не за държавата, а за техните кукловоди. Лидерът на ДПС е доказал през годините, че никак не обича схеми и афери и затова редовно ги разобличава.

Но стане ли дума за държавническо поведение и вземане и защитаване на тежки решения, Пеевски е като скала. Неслучайно наскоро Борисов разказа как преди Пеевски да подкрепи сглобката между ГЕРБ и ПП-ДБ с Кирил Петков са се чудели как да се оправят с редица тежки решения и ако не е бил Пеевски да зададе категоричен тон по тях, сигурно още са щели да се чудят.

Моралът на повикване е и движещата сила и основен инструмент на ПП-ДБ в публичните им кампании. Пеевски е ту лош, ту добър, ту променен за добро, за да се стигне до описанието на Ивайло Мирчев „впечатляващ“. Не, Пеевски е един и същ през годините и видимо неконтролируем от задкулисието и затова от над десетилетие срещу него се водят черни кампании.

Но е и друго – истински мъжкар в политиката, който може да носи отговорност за решенията си, мисли за хората и бързо намира начин да оправи проблемите им. Все качества, които на ПП-ДБ са непознати.

Затова всички помним как в продължение на 9 месеца, по време на сглобката, всички от ПП-ДБ направиха пътека до кабинет 222 в Народното събрание, от който сега са се засилили да "гонят" Пеевски и в който, както и той разказа, „пиеха мазно турско кафе в скута“ му.

А свидетелствата за това са много – от десетките снимки от различни общи на ДПС и ПП-ДБ изявления и действия до десетките подписани общи законопроекти, както се вижда и от снимките и факсимилетата. И като аргумент срещу твърденията на Мирчев, че Пеевски едва ли не се молел да си сложи подписа до тези на ПП-ДБ, е добре Мирчев да разгледа тези законопроекти и да види, че неговия подпис всъщност стои под този на Пеевски.

Тоест, ако Мирчев казва истината, че някой се е молел да се подпише до друг, това явно е той самият. И сега много иска да се престори на голям мъж, а всъщност е страхлив подмазвач. Същият, който преди 5 години се бореше със свалени гащи в прахта на Росенец. И само две години по-късно забрави за това и се преоткри като почитател на Пеевски. Но когато моралът ти е на повикване, трудно можеш да имаш някакви устои, нали?

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com