Божанков посочи два проблема за Радев и един за ГЕРБ

Депутатът от ПГ на ПП-ДБ Явор Божанков посочи проблемите и защо се стигна до това положение. Оставката на правителството е резултат не от конкретни бюджетни параметри, а от натрупана арогантност, каза той в ефира на БНТ.

Божанков обвини управляващото мнозинство, че се е опитало да се възползва от умората на обществото от избори и от разделението в опозицията, за да наложи решения без обществено съгласие.

Според него, след оставката управляващите опитват да прехвърлят отговорността, включително за бюджета и за еврозоната върху опозицията. "Кабинетът е техен, регулаторите са техни, съдебната система не е реформирана, а те твърдят, че няма да носят отговорност. Това е нахално", каза Божанков.

По темата за еврозоната депутатът подчерта, че протестите не са били антиевропейски. "Не видях лозунги срещу еврото. Видях български и европейски знамена", заяви той, като предупреди за риск от засилване на евроскептични и проруски политически послания, включително от "Възраждане", "Величие" и президента Румен Радев. Според него въпросът за геополитическата ориентация на България не допуска компромиси.

Божанков отхвърли твърденията, че протестите обслужват евентуален политически проект на президента Радев. По думите му такъв проект не е заявен, а около президентството остават сериозни въпроси, включително за договора с "Боташ".

Относно бъдещето той заяви, че страната навлиза в "различен исторически период", в който въпросът "кой с кого" след изборите е второстепенен. "Обществото поиска дълбока системна промяна. Който мисли, че става дума за няколко процента повече на изборите, е дълбоко заблуден", каза Божанков.

Според него единственият разумен вариант в момента е удължаване на стария бюджет, а писането на нов в предизборна ситуация би било "равносилно на катастрофа". Той предупреди и за тревожни тенденции в икономиката, забавяне на растежа, спад в индустриалното производство и засилено напрежение върху бизнеса, включително заради "завръщане на манталитета на 90-те години".

В заключение Божанков подчерта, че ключовата задача пред страната са честни избори и промени в изборните правила, които да възстановят доверието в демократичния процес. "Сега започва най-трудното", обобщи той.

