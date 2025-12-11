Сметките не излизат: Хората на Сорос гасят пожар със спешно социологическо проучване

Пробват се за пореден път да смалят рейтинга на Пеевски, въпреки видимата мобилизация на ДПС

Когато нещо не става с пари, става с много пари, казваше един усмихнат сръбски ром във вечната легенда на Костурица „Бяла котка, черен котарак“. Е, явно е бъркал. Дори и с много пари няма как да се скалъпи нов обществен ред, който да урежда хората на Джордж Сорос у нас с власт. И това най-ясно се вижда от поредното социологическо проучване на личната агенция на олигарха Иво Прокопиев – „Маркет линкс“.

Изследването беше пуснато по поръчка в най-удобния за задкулисието момент – часове след протеста и точно преди гласуването на вода на недоверие, за да обслужи личния проект на Иво Прокопиев – ПП. И основното послание в него е, че "Промяната" била докретала до позицията на втора политическа сила, за да внуши каква голяма скорост са набрали групата шарлатани начело с Асен Василев. Но, истината е, че от месеци точно „Маркет линкс“ пробутват ПП-ДБ като втора политическа сила у нас, въпреки явното неодобрение срещу коалицията, станала печално известна като „партията на пуделите“.

Според поръчаните от Прокопиев резултати, ГЕРБ-СДС са първа политическа сила със 17% подкрепа. Втори са ПП-ДБ с 14,7% подкрепа. Трети са „Възраждане“ с 9,3% подкрепа, а четвърти „ДПС-Ново начало“ с 9,1% подкрепа. Пети са МЕЧ с 5,3%, а шести БСП с 4,7%. „

Въпреки големите напъни на платените социолози да вдигнат умиращия рейтинг на ПП-ДБ, бърз преглед на последното изследване на същата агенция през септември показва, че сензационното „увеличение“, за което сега тръбят е под 2%. В същото време сметките на „Маркет линкс“ твърдят, че има отлив от почти по 5% от ГЕРБ-СДС и ДПС, които обаче някак много странно се изпаряват, защото видимо тези гласове не отиват никъде. Или поне така излиза от изследването.

В същото време опитът да се намали рейтинга на Делян Пеевски и водената от него ДПС, е не просто отчаян ход на задкулисието да се опитат чрез служебна загуба да отстранят най-голямата алтернатива на шарлатаните от ПП-ДБ. За всички е ясно, че публикуваните данни са не само съмнителни, но и неверни и няма как да заблудят българския народ. Най-малкото, защото мобилизацията на симпатизантите на ДПС е повече от видима, както стана ясно от митингите във вторник, на които излязоаха десетки хиляди в цялата страна. И дадоха да се разбере, че изборният резултат на формацията само ще расте.

"Смешникът от "Маркет линкс" даваше на "Ново Начало" 6% – те взеха 11,5%. Сега им дава 9.1%, а те ще вземат 18-20%. Защо им плащаш, Прокопиев?". С този коментар от социалните мрежи най-лесно би могло да се опише последното „социологическо“ проучване на близката до олигарха Прокопиев агенция „Маркет линкс“. И с новите си „данни“ социолозите на Прокопиев показва поредният задкулисен сценарий на олигарха и неговите политически отрочета, които искат да си върнат властта, за да овладеят митниците и да изсмучат жизнените сокове на държавата. Ситуацията след Нова година ще е много по-различна заради новите политически проекти, което изглежда е убягнало от кукловодите на изследването на "Маркет линкс". Или нарочно са го покрили.

С две думи – Пеевски е човекът, който знае как да реши проблемите на хората, а те знаят, че когато той обещава, че "най-доброто предстои“ това е така. А всички платени от Прокопиев социологии са нищо повече от безсмислени харчове, които няма как да детронират ДПС и Пеевски от второто място на политическата сцена.

