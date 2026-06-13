Страшна драма на изборите! Ключова партия изпадна (РЕЗУЛТАТИ)
15 000 - 20 000 гласа не й достигат
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15 000 - 20 000 гласа не й достигат
Социолозите от „Маркет линкс“ или са пълни некадърници или се опитват да манипулират, каза лидерът на ПГ на ИТН
Партия на Радев може да събуди негласуващите
Дори личната агенция на Иво Прокопиев „Маркет линкс“ признава, че ПП-ДБ не получават подкрепа от протестите
Дори новото проучване на „Маркет линкс“ не успява да скрие краха на олигархичните проекти ПП-ДБ и възхода на естествения им контрапункт в политиката –...
Рейтингът на ПП-ДБ, ни повече, ни по-малко, е в състояние на свободно падане в електоралната бездна
Дерибеите на Доган нямат шанс да влязат в парламента при нови
Агенцията сама освети манипулациите си, пробутвайки изследване с взаимно изключващи се данни
Картината е много сходна на тази, която имаме в 51-вото Народно събрание, обясни Добромир Живков
Над 35% от българските граждани подкрепят касирането изцяло на изборите от 27 октомври
Тошко Йорданов закова социолозите за неверни данни
Резултатът на ДПС в последното проучване е един от най-високите на партията
Голямата битка ще е за третото място
Двете партии ще имат съответно по 78 и 43 депутати, сочат от агенцията
Според социолога Добромир Живков се увеличава желанието да се гласува
Ново социологическо проучване на Маркет линкс
През последните 9 месеца имаше приятелски огън от популярни хора в обществото и политиката
„Маркет ЛИНКС“ обяви ново проучване
Горещи данни от „Маркет ЛИНКС“
Ако евроизборите бяха тази седмица, три политически сили увеличават относителния си дял, твърди Маркет Минкс