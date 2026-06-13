Всичко за Маркет Линкс

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Социологията ни е скъпа

Социологията ни е скъпа

Дори новото проучване на „Маркет линкс“ не успява да скрие краха на олигархичните проекти ПП-ДБ и възхода на естествения им контрапункт в политиката –...

14 септември | 11:25
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