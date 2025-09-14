Социологията ни е скъпа – по модела на олигарси като Иво Прокопиев и Цветан Василев се „пазарува“ несъществуващо обществено доверие през още по-нереални проучвания. С две думи – харчат се пари социолози „на повикване“ да помпат спихващия рейтинг на олигархичните проекти ПП-ДБ. Социологията е наука за структурата на обществото и законите на неговото развитие. А социолозите изследват и изучават общественото мнение. Така е на теория. Но към това се придържа и практиката в нормалните държави.

България обаче не е нормална държава. Тук всичко е наопаки. Не правят изключение и социолозите ни. Мнозина от тях отдавна са загърбили честта на професията и са я превърнали във високодоходен бизнес, като угаждат на политиците. Според сполучливото обобщение „у нас социологията е точна наука – за колкото си платиш, за толкова и ще ти прогнозират“.

Показно как се случва това направи преди два дни социологът от „Маркет линкс“ Добромир Живков, който представи в ефир ново „проучване“ на електоралните нагласи. Според него ГЕРБ-СДС се ползва с подкрепата на 22,8% от избирателите и запазва мястото си на първа политическа сила. На второ място е ПП-ДБ с 13,3% подкрепа, следвани от ДПС-Ново начало с 12,6%, четвърти са „Възраждане“ с 9,7%. На пето място е левицата с 5% вот, на шесто МЕЧ, които леко отлепят чертата с 4,2% подкрепа и на ръба са „Величие“ с подкрепа от 4,1%.

Едва ли има учудени от факта, че процентите на ПП-ДБ са надути до безобразие, а втора политическа сила могат да станат само ако у нас забранят всички други партии.

"Смешникът от "Маркет линкс" даваше на "Ново начало" 6% – те взеха 11,5%. Сега им дава 11.1%, а те ще вземат 18-20%. Защо им плащаш, Прокопиев?", коментираха преди няколко месеца възмутени хора в социалните мрежи. Но всъщност дори новото проучване на „Маркет линкс“ не успява да скрие краха на олигархичните проекти ПП-ДБ и възхода на естествения им контрапункт в политиката – ДПС „Ново начало“. Според социолозите от „Маркет линкс“, ПП-ДБ продължавало да е на второ място по одобрение, но спрямо последното им проучване от май процентите на каолиновите политици видимо падат. При това с почти 2% - от 14.9 на 13.3%. А и тези 13.3% са силно увеличени с добавени поне 5-6 пункта, взети малко от резултата на ГЕРБ и доста от ДПС.

За разлика от тях пък воденото от Делян Пеевски ДПС видимо расте – и от 11.1% сега е преброено на „12.6%“, което също е силно намалено. Или казано по-просто – дори Прокопиевите социолози не успяват да скрият краха на ПП-ДБ и възхода на ДПС. И макар, че всички са наясно, че цифрите им са “нарисувани”, тенденцията по потъване на коалицията на “Пуделите и пачките” е много видна.

На този фон одобрението към Пеевски не е някакъв възход, а дълготрайно и много сериозно одобрение, което дори и поръчковата социология на Прокопиев няма как да отрече. Защото Пеевски е един от малкото държавници, на когото му пука за държавата. И не само го казва, но и доказва ежедневно.

„Трябва да разберете едно нещо – време е да се работи. Време и медиите да го разберат. Не по цял ден да пускат изследвания за рейтинги на политици, кой какво доверие има“, обяви преди време в кулоарите на парламента лидера на ПГ ДПС – Ново начало Делян Пеевски. „Никой няма да има доверие, ако не започнем да работим за хората“, напомни още той.

И е прав – защото докато ПП-ДБ се опитват да се докопат до власт и блокират с постоянни искания за изслушвания парламентарната дейност, доверието дори на най-заклетите фенове към тази задкулисна коалиция пада. И дори купените социологии няма как да прикриват вечно този факт. Както се отбелязва в последния доклад на Институтът за анализи и стратегии: „ПП-ДБ бяха против статуквото, но управляваха заедно с него. Бяха против Пеевски, но обсъждаха с него конституционните промени. Искат санитарен кордон, а могат да пускат есемеси на Пеевски. Те не изпълниха обещанията си, родиха „сглобката” и вървят към края на политическия си път“.

Край, в който вече много видимо си партнират с партии като „Възраждане“, „Величие“ и „МЕЧ“ – ясен белег за русофилския уклон и комунистическо минало и на самите ПП-ДБ. Това също е отчетено в изследването на „Маркет линкс“, макар и завоалирано като: „Симпатизантите на ПП-ДБ, „Възраждане“, МЕЧ, „Величие“ са сред тези, които най-неодобряват работата и на парламента, и на съдебната система“.

В партньорската мрежа на „Пачките и пуделите“ е и друга формация, забъркана единствено в скандали, съмнения за престъпления и московски плам – АПС, последният пристан на Сокола от Росенец и неговите дерибеи. Всъщност в последното си изследване дори и „Маркет линкс“ признават упадъка на Ахмед Доган и кохортата му, давайки им резултат от под 4%. За хората с по-слаба памет ще припомним, че преди последните избори през октомври същата агенция предричаше вотът за агент Сава и новопокръстените му „земеделци“ да удари почти 9%, нареждайки ги с 2% пред ДПС, оглавявано от Пеевски. Реалността обаче и тогава беше много различна от олигархичната социология и депесарите на Пеевски получиха почти 11.5% от гласовете на хората. Сега дори платените социолози не могат скрият краха на Сокола и дирибейския му кръг.

За разлика от него от години младият лидер на ДПС и председател на ПГ ДПС „Ново начало“ е сред основните критици на аферите в публичния и не толкова публичния живот на властимащите и техните приятели от икономическите сенки и затова е дълбоко недолюбван. С обявяването на „Новото начало“ на Движението, Пеевски даде курс към прочистване на партийните редици от бейове, живели охолно десетилетия на гърба на ДПС и редовите депесари. Посланието на Пеевски тогава явно силно разтревожи дерибейското крило в движението и те стартираха процес по разцепление, в опит да спасят собствените богатства. В същото време посланието на Пеевски за партия, която работи в полза на хората, а не на дерибеите, отпуши вълна от одобрение към политика. И това допълнително изправи на нокти олигархичните кръгове в страната, които видяха в лицето на Пеевски сериозен политически играч, който може да им обърка сметките.

С две думи – Пеевски е човекът, който знае как да реши проблемите на хората, а те знаят, че когато той обещава, че най-доброто предстои“ това е така. А всички платени от Прокопиев социологии са нищо повече от безсмислени харчове, които няма как да детронират ДПС и Пеевски от второто място на политическата сцена.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com