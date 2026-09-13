Президентството не било мечта на Гюров. Явно просто му се случва
Бившият премиер влезе в битката като „работещ българин“, въоръжен с различна социология и разказ за спокойна актриса
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Бившият премиер влезе в битката като „работещ българин“, въоръжен с различна социология и разказ за спокойна актриса
Когато социологията започне да разказва политически приказки, а реалността упорито отказва да ги потвърди
На второ място се нарежда центристът Едуар Филип с 19%, следван от лидера на радикалната левица
Кандидатът на „Сияние“ залага на собствени проучвания, социални мерки и широка подкрепа от различни избиратели
Наследство, не експертиза: Ружа Райчева с фамилен анализ в търсене на назначение
Дори новото проучване на „Маркет линкс“ не успява да скрие краха на олигархичните проекти ПП-ДБ и възхода на естествения им контрапункт в политиката –...
Рейтингът на ПП-ДБ, ни повече, ни по-малко, е в състояние на свободно падане в електоралната бездна
Джордже Симион с емоционален пост във Фейсбук, подкрепи Джорджеску. Изборите са на 4 май
Изкуственото занижаване на реалния рейтинг на ДПС – Ново начало и лидера му, никога не е успявало да заблуди гласоподавателите
Прави МЯРА
Изборите в Румъния за пореден път показват краха на купената социология
Защо тя е като PR инструмент в полза на "Промяната"
Доверието на хората се печели, като работиш за тях, което ДПС и аз правим всеки ден
Той ще бъде поне за 9 месеца, казва в специално интервю за в. Стандарт социологът от "Сова Харис" Васил Тончев
В борба за шанс за достигане на бариерата "в пакет" са "Български възход" и "Левицата"
Лидерът на ИТН е крайно недоволен от публикуваните проучвания на общественото мнение
Горещи данни от Сова Харис
В първата седмица на кампанията паритетът между първите две формации се запазва
БСП ще спечели на изборите повече от прогнозираните 7%, смята Христо Проданов
Общественият интерес на българите към телевизиите е намалял с 10%