Има проблем, има решение: Бащата на Сияна уверен за влизане в парламента

„Има проблем, има решение. Това е принципът, по който ние работим“, заяви кандидатът за депутат от „Сияние“ Николай Попов, който води листите на формацията в 23-и и 25-и район в София. Той изрази увереност, че партията ще влезе в следващия парламент, позовавайки се на собствени социологически данни.

По думите му формацията разчита на внимателно изготвени проучвания и ясна политическа програма. Попов подчерта, че очакванията му са по-скоро оптимистични.

Собствена социология и различни резултати

Попов заяви, че „Сияние“ финансира свои проучвания, като акцентът пада върху методологията и извадката. Според него именно тези фактори водят до значителни разлики в резултатите. Коментарът бе по повод позицията, която социологическите агенции определят на „сияние“ на изборите.

„Много е важно каква методология се използва. Много е важно с каква извадка се работи. Аз съм си правил различни експерименти с различни извадки. Данните са много различни в различните случаи“, обясни той, като допълни, че методологията е стандартна и предстои резултатите да бъдат потвърдени и от други агенции.

Кауза, а не партия

Попов категорично отхвърли твърденията, че формацията може да бъде използвана като инструмент на статуквото. Той подчерта, че в листите са включени млади хора, участвали в протестите, което според него е доказателство за различния профил на движението.

„Как ще бъда патерица на статуквото с децата от протестите на водещи места в листите?“, попита той, като добави, че „Сияние“ обединява хора с различни политически възгледи. „При нас има всякакви хора - и леви, и десни, защото ние сме кауза, не сме партия“, заяви Попов.

Фокус върху икономиката и здравеопазването

Сред основните теми, които формацията поставя, са икономическите проблеми и високите цени. Попов даде пример с лекарствата, където според него има сериозни дисбаланси.

„16 пъти разлика в цените на лекарствата“, посочи той и предложи създаване на специална дирекция в Министерството на здравеопазването, която да следи цените в Европа в реално време и да въвежда пределни стойности.

Според него липсата на контрол върху търговските вериги също е ключов фактор за високите цени. „Нямаме контрол на веригите, които са в картел. Това е основната причина“, добави той.

Отказ от политически зависимости и условия за коалиции

Попов потвърди, че е получил покана за участие в листите на „Прогресивна България“, но е отказал. По думите му решението е продиктувано от нежеланието да следва чужди политически указания.

„Не искам някой да ми нарежда в слушалката какво да правя и да вървя по правила на политици с различни цели от нашите“, заяви той.

В същото време Попов не изключи възможността за коалиционни разговори след изборите, но само при ясно изпълнение на условията на „Сияние“. Той посочи, че формацията би подкрепила партньори при избор на нов Висш съдебен съвет, ако има съгласие по ключови реформи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com