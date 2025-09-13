Как "Маркет линкс" обслужи партиите на олигархията

Знаете ли какво е когнитивен дисонанс? В психологията това е състояние, в което има противоречие между вътрешните убеждения на един човек и неговите действия, но има свое проявление и в социологията.

При нея е конфликт между отчетените реалности и публикувания резултат. При това гарниран с отчаяни опити да се замажат очите на потърпевшите – в случая не само на политическите играчи, чиито рейтинг става жертва на този тип манипулации, но и на обществото като цяло, пише БЛИЦ в свой анализ.

Примерите за подобен когнитивен дисонанс през годините са толкова много, че на няколко пъти се стигна до публични скандали между представители на различни агенции, които взаимно се обвиняваха в лъжа.

Каквото всъщност си е истинското название на подобно порочно явление. Въпреки това, то продължава да е практика и към момента, а най-пресният принос към нея даде една от любимите социологически фирми на олигархията – „Маркет линкс“.

За „добро утро“ на зрителите на bTV, социологът Добромир Живков представи в петък в сутрешния блок на телевизията най-новото проучване на агенцията, пълно с вътрешни противоречия. Най-очевидното от които – процентите, давани от „Маркет линкс“ за ПП-ДБ.

Вече в продължение на няколко парламентарни избора доверието към коалицията, сформирана все от партии, създадени от корпоративно-олигархичния кръг „Капитал“ и неговия ръководител Иво Прокопиев, за да обслужват интересите му в политиката, се топи като ланския сняг.

Рейтингът на ПП-ДБ, ни повече, ни по-малко, е в състояние на свободно падане в електоралната бездна. Въпреки това, от агенцията упорито продължават да й отреждат второ място, помпайки процентите доверие към нея до невероятните 13,3%.

Казваме „невероятни“, защото елементарната улична социология показва, че ПП-ДБ отдавна са на опашката по доверие в парламентарно представените формации и едва ли реално стига до 7 - 8 %. А и се сриват все по-надолу с всеки нов корупционен скандал около лидерите й Кирил Петков, Асен Василев и прочее омаскарени лица, благодарение на които стана известна като „коалиция на пачките и пуделите“.

За да маскират този дисонанс между реални факти и пробутвана манипулация, обаче, от „Маркет линкс“ прибягват до прост трик – добавят проценти към рейтинга на ПП-ДБ като запълват разликата, вземайки от формациите, неудобни на описания вече олигархичен кръг.

В частност – от ГЕРБ и от ДПС „Ново начало“. От агенцията изкуствено занижават с по няколко процента техните резултати, за да може кумулативно да добутат ПП-ДБ до заветното второ място.

Така, първите на политическата сцена – ГЕРБ, са на върха и в проучването на „Маркет линкс“, но с 22,8% - близо 3 на сто по-малко, отколкото им дадоха всички останали агенции преди само месец и половина. Най- много проценти са взети от ДПС, като партията е набутана на трето място с 12,6%, макар вече няколко поредни изследвания да й отреждат категоричната втора позиция, засичайки стабилен възход в доверието към нея. Възход, който стартира под ръководството на новия й председател Делян Пеевски.

Инициираното от него „Ново начало“ и в Движението за права и свободи, и в политиката на страната като цяло, доведе до осезаемо нарастване в електоралното влияние на партията и до маргинализиране на АПС – формацията, в която се приютиха Ахмед Доган и „дерибеите“ около него.

Сравнението с предните проучвания на „Маркет линкс“ впрочем показва, че тази възходяща тенденция се отчита и от самата агенция. А настоящото показва, че при избори днес АПС дори не биха успели да прескочат 4-процентовата бариера, за да се доредят до Народното събрание.

Но – явно изпълнявайки заръките на олигархичния кръг „Капитал“, агенцията продължава тенденциозно да манипулира резултатите, отчитани за ДПС, занижавайки резултатите на формацията и избутвайки я на трета позиция.

Ако се чудите за чии им е на социолозите от „Маркет линкс“ да правят подобни аритметични еквилибристики, поставяйки на карта дипломите и реномето си, то отговорът е прозаичен – те са генетично обвързани с кръга „Капитал“.

Генетично, защото създателят на агенцията и дългогодишен неин управител – Румяна Бъчварова, е сред емблематичните представители на този кръг и дясна ръка на неговия ръководител Иво Прокопиев.

До степен, че стана известна като „кадровикът“ на кръга „Капитал“ в политиката, а също като човекът, който даде старт на кариерите в нея на лица като вече споменатите Кирил Петков, Асен Василев и на бившия вече лидер на „Да, България“ Христо Иванов.

И макар в момента да не заема никаква публична длъжност, откакто бе прекратен мандатът й като посланик в Израел, Бъчварова продължава да е важна фигура в олигархичните шахматни игри на Прокопиев и в схемите, с които е оплел и манипулира и политиката, и обществения живот в страната. Същото се отнася и за създадената от нея „Маркет линкс“.

Но както всяко друго нещо и за социологията важи старата народна мъдрост, че на лъжата краката са къси. Колко къси вероятно съвсем скоро ще лъсне. Най-малкото заради факта, че и останалите агенции в страната предстои да публикуват свои изследвания.

