Божков с оферта към Gen Z! Плаща сметката

Нестандартно предложение направи обвиняемият бизнесмен Васил Божков към младите хора в България, което протестираха на площада в Триъгълника на властта.

Винаги сме готови за избори. По принцип сме готови, но понеже протестът беше на хората и младото поколения бутна правителството, решихме да дадем листите на партия ЦЕНТЪР на протестиращите, на поколението GenZ - да си изберат депутати, обяви в интервю за БНР Божков, който е създател и на платформата "Българското лято".

"Ще им осигурим финансирането, нека се организират, имат партия, която могат да ползват", заяви Божков.

Не мога да кажа кой извади момчетата с качулките, важното е, че правителството падна. Не е страшно, че са излезли момчетата с качулките, а когато народът започне да пали. Мантрата на управляващите – "всичко си остава същото", видяхме, че хората свалиха правителството, всичко е в ръцете на хората", коментира още бизнесменът-политик.

В предаването "РадиоТочка" Божков категорично отрече обвиненията, че той е плащал за протестите:

"Нямам нищо общо, сигурно мога да платя на 200 000 души, които протестираха в други градове в страната? Скъпо ще ми излезе! Хората са на улицата и не харесват никой от тези в парламента. Затова предоставяме нашите листи на протестиращите, да се организират."

Според него алтернативата е нови хора, други политици да направят правова държава, да изчистят управлението от зависимости.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com