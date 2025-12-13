Най-известният монголски лама с 3 хубави новини за 2026

Лхасрангин Тербиш е един от най-изтъкнатите лама-изследователи, автор на повече от 10 труда по будистка астрология и медицина. Учи в манастира Лаврански датсан в Тибет и живее от години в Монголия. Той е основател на Академията на науките на Монголия, където ръководи катедрата по традиционна изчислителна математика и геометрия.

Предстоящата година на Огнения кон според книгата по астрология е прекрасна година, каза Лхасрангин Тербиш. Тя ще бъзе плодотворна и изпълнена с благодат. Всички ливади и полета ще растат добре, което ще има положителен ефект върху земеделието, категоричен е той.

Монголският астролог отделно подчерта, че през следващата година доброто и уважително отношение към възрастните и духовните хора ще донесе благодат.

На въпроса кога ще настъпи края на войната в Украйна, той отговаря:

— Астрологията е деликатно нещо, където има много различна информация. Политиката е прерогатив на висшите власти, така че ако започнем да тълкуваме случващото се от всички страни и всяка по различен начин, ще настъпи объркване. Според устава на астролозите, навсякъде, на всяко място, на хората е забранено да обсъждат това. Но е безспорен фактът, че ако всички ние, будистките лами, съберем съзнанието си и четем молитви за бързо успокояване на войната, тогава целта ще бъде постигната, защото всичко зависи от нашия ум и съзнание.

Тербиш дава пример с историята, когато по времето на Втората световна война Сталин призова будистките лами да провеждат ритуали, за да ускорят настъпването на мира.

Астрологът подчерта, че повечето неща зависят от нас и няма нужда да чакаме магическа помощ, а да действаме в тази посока сами и тогава желанията ще настъпят много по-бързо, отколкото сме очаквали.

Относно приближаването на кометата 3I/ATLAS към Земята той е категоричен:

"В близко бъдеще катаклизми, свързани с комети или метеорити, не се очакват, така че хората могат да бъдат спокойни. Нищо няма да се случи, което да наруши нашето мирно съществуване".

Лхасрангин Тербиш се смее на негативните предсказанията на гадателите за 2026 година.

Трябва сами да отидете в бъдещето с добро отношение, съветва той.

