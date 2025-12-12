Двама души в тежко състояние след жестока катастрофа в София

Тежка катастрофа е станала тази нощ на Цариградско шосе в София, един от най-натоварените булеварди в столицата.

По първоначална информация два автомобила са се сблъскали с висока скорост, като ударът е бил изключително силен и е предизвикал сериозни материални щети по колите. На място незабавно са пристигнали екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.

Двама души са пострадали тежко и са транспортирани в болница, където лекарите се борят за стабилизирането им.

От МВР съобщават, че причините за инцидента се изясняват, а разследващите работят по няколко версии, включително несъобразена скорост и евентуална загуба на контрол над единия автомобил. В района движението е било временно ограничено, докато екипите обезопасяват мястото и извършват оглед.

