Нощ на метал и сирени - нова вълна тежки катастрофи в страната

Шестнайсет души са били откарани в болница след 14 тежки катастрофи, белязали последното денонощие в страната. Данните на МВР звучат сухо, но зад тях стоят изкривени автомобили, премигващи светлини на линейки и онзи хлад, който настъпва след всеки удар.

В София ситуацията също не е била спокойна. Две тежки и 21 леки катастрофи са регистрирани в рамките на деня, а двама души са пострадали по улиците на столицата.

Статистиката за месеца рисува още по-мрачна картина - 166 катастрофи, отнели 22 живота и ранили 204 души. Всяка цифра е човешка съдба, всяко число – нечия прекъсната вечер.

От началото на годината до момента са отчетени 6309 пътнотранспортни произшествия, в които са загинали 436 души. Това означава стотици семейства, които няма да доживеят края на годината по същия начин, по който са я започнали.

И въпреки че загиналите са седем по-малко в сравнение със същия период на 2024 г., разликата звучи като статистическо утешение, а не като реална надежда. Зловещата равносметка остава непроменена - българските пътища продължават да взимат своя данък.

