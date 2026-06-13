Адът на пътя: Заради 2 промила в кръвта остави цяло село без ток
Кървавият терор на пътя е всекидневен
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Кървавият терор на пътя е всекидневен
Загиналите вече са четирима
16 ранени за едно денонощие, а годишната черна статистика продължава да расте
Мъжът, който нарочно за малко да отнесе двама колоездачи на пътя, е идентифициран и санкциониран, съобщиха от прокуратурата. От дни в социалните мрежи...