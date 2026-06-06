Ужас без край! Нова жертва на гонката край Челопечене

Още един от тежко пострадалите в жестоката катастрофа край Челопечене почина. Така жертвите на гонката на смъртта са вече са четири.

След инцидента пациентът е бил настанен в болница "Света Екатерина". Той е бил пътник в един от автомобилите, участвали в катастрофата.

Един човек почина вчера в тежкия инцидент на Челопешко шосе - мъж на 27 години, роден в Индия. В произшествието участваха три коли и автобус на градския транспорт По-късно вечерта един от пострадалите също издъхна - 31-годишен мъж, също чужденец, който беше приет в ИСУЛ.

Днес по-рано беше съобщено и за трета жертва, издъхнала в Окръжна болница "Света Анна".

Над 10 души пострадаха вчера в тежкия инцидент, седем от които бяха в критично състояние. Тежко ранените бяха откарани във ВМА, ИСУЛ, "Пирогов" и "Св. Анна", съобщиха от Спешна помощ.

Катастрофата стана след безразсъдна гонка с над 150 км/ч по Челопешко шосе. Две леки коли се сблъскаха, една полетя върху автобус, като го преобърна и се запали вътре в него. Само благодарение на светкавичните действия на пожарникарите хората в автобуса не изгоряха живи

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com