Бандата с калашниците. Ново разкритие за гонката на смъртта

Кои са двамата шофьори от гонката на смъртта, която отне живота на трима души на пътя между Челопечене и Ботунец? Те са били част от „Бандата на калашниците“, твърди "Труд". Групата не е мит или интернет измислица, а реална организирана престъпна група, действала основно в София в кварталите „Ботунец“, „Студентски град“, „Факултета“ и др.

Според официални данни от няколко полицейски акции групата се е занимавала предимно със сводничество, трафик на жени, насилие, изнудване и пране на пари.

Организацията, която действа от 2018 г., е разбивана на няколко пъти от ГДБОП и СДВР. Част от членовете са от ромски произход, но групата не представлява конкретен етнос, а криминална структура.

Името идва от татуировки на автомат „Калашников АК-47“, които много от членовете имат върху главите си, ръцете си или краката си. Понякога представители на групировката се движат с черни тениски със същото лого.

Двамата водачи на леки коли от гонката край Челопечене са били част от организацията, пише „Труд“.

Васко и Траян Филипови припечелвали пари в чужбина, а в България демонстрирали висок стандарт на живот и луксозни коли. Двамата роми не са братя, но имат еднакви фамилии. Често резервирали маси в чалготеки. По заведенията ги знаели като „Калашниците“.

Автогонката уби трима души. Още 11 са тежко пострадали, трима от тях - с опасност за живота. Двама млади пътници загинаха в автобус номер 119, който бе помлян от летящите коли на Филипови. Третият издъхна днес, 6 юни. Той е бил спътник в едва от колите на пишман-състезателите.

Все още не е ясно колко точно мъже са пътували в двата автомобила. Те развили бясна скорост, според разследващи - над 150 км/ч.

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