Тежка катастрофа отне живота на непълнолетен пътник

14-годишно момче загина при тежка катастрофа в самуилското село Богданци, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград. Инцидентът е станал около 23:15 часа снощи, когато лек автомобил „БМВ“, управляван от 20-годишен младеж от разградското село Мортагоново, излязъл от пътното платно на десен завой. Колата се преобърнала и се ударила в крайпътна канавка.

При произшествието на място е загинал 14-годишен пътник от самуилското село Кривица, който е пътувал в автомобила.

Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. От него е взета и кръвна проба за химичен анализ, посочват от полицията. Тялото на загиналото момче е транспортирано за аутопсия в болницата в Търговище.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването трябва да установи точните причини за катастрофата, както и обстоятелствата, при които автомобилът е излязъл от пътя и се е преобърнал.

Инцидентът идва на фона на засилен контрол по пътищата в област Разград. През миналата седмица на територията на областта са установени 1252 нарушения на Закона за движение по пътищата. За същия период са регистрирани две пътни произшествия, при които са пострадали двама души.

Поредната тежка катастрофа отново поставя болезнено въпроса за младите хора на пътя, късните часове и риска при шофиране извън населени места. В този случай най-тежката цена е платена от дете, което е било пътник в автомобила. За близките му и за малките общности в Кривица, Богданци и района на Самуил трагедията остава много повече от полицейска сводка.

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