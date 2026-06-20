Нощна катастрофа отне живота на 18-годишен младеж

Младеж на 18 години загина след тежка катастрофа на пътя между Сопот и Карлово, съобщи БНТ. Инцидентът е станал около 4:00 часа, когато лек автомобил „Нисан“, управляван от 18-годишен водач, навлязъл в насрещното движение и се ударил с висока скорост в бетонна ограда.

Загиналият е бил пътник в колата и е починал в линейката на път за болницата. Шофьорът е транспортиран за лечение, като към момента няма официална информация за състоянието му.

Млад шофьор с малък стаж

По данни на полицията водачът е имал едва 10 месеца стаж зад волана. Това е един от детайлите, които разследващите ще вземат предвид при изясняването на причините за катастрофата.

На мястото е извършен оглед от разследващи екипи. Образувано е досъдебно производство, което трябва да установи с каква скорост се е движил автомобилът, как е напуснал своята лента и дали има други фактори, допринесли за удара.

Пътят между Сопот и Карлово отново влиза в черната хроника

Участъкът между Сопот и Карлово е натоварен и често използван, а тежкият нощен инцидент отново поставя въпроса за вниманието на младите водачи, скоростта и риска при движение в тъмната част на денонощието.

Катастрофата е поредният болезнен случай, при който животът на много млад човек приключва за секунди. В такива инциденти статистиката звучи особено студено, защото зад всяко число стои семейство, приятели и бъдеще, което няма да се случи.

Черната статистика продължава

През изминалото денонощие в страната са станали 25 пътнотранспортни произшествия, при които са ранени 30 души, съобщи МВР. В София за последните 24 часа са регистрирани 35 леки и две тежки катастрофи, при които са ранени двама души, единият от тях е с опасност за живота.

От началото на юни в страната са станали 443 пътни инцидента. При тях са загинали 28 души, а 572 са ранени, показват данните на МВР.

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