Сгащиха дрогиран шофьор без книжка, возил 27 мигранти

Гранични полицаи задържаха 31-годишен мъж от Бургас, превозвал 27 чужденци без документи в микробус с британска регистрация край Аркутино. Проверката е извършена около 20:00 часа в четвъртък между плаж „Аркутино“ и разклона за комплекс „Св. Тома“.

В товарния отсек на автомобила са открити 22-ма души, заявили, че са от Афганистан, и петима, заявили, че са от Пакистан. Шофьорът е бил без свидетелство за управление, а проверката за наркотици е дала положителен резултат за метамфетамин, съобщи МВР.

Проверка на пътя разкри групата

Микробусът е спрян от граничен полицейски наряд в район, който е сред чувствителните точки по маршрута към Южното Черноморие. При проверката служителите установили, че товарният отсек е използван за превоз на хора, които не са имали документи за самоличност.

Всички 27 чужденци са задържани в ГПУ-Бургас. Задържан е и водачът на микробуса, който според първоначалните данни не притежава книжка.

Официалната информация на МВР уточнява, че пробата на шофьора е положителна за метамфетамин. По случая е образувано бързо производство по описа на ГПУ-Бургас, а районната прокуратура е уведомена.

Опасен маршрут към морето

Случаят показва високия риск при подобни превози - група хора без документи, натъпкани в товарен отсек, управлявани от шофьор без книжка и след положителен тест за наркотици. Това превръща канала не само в миграционно нарушение, а в пряка опасност за живота на превозваните и за останалите участници в движението.

Районът около Бургас остава една от активните зони при опити за нелегален превоз на мигранти. Само дни по-рано Euronews България съобщи за открити 32-ма мигранти в бус край Бургас, спрян на контролно-пропускателен пункт на „Гранична полиция“, изграден след трагичния случай от 2022 г., когато двама бургаски полицаи загинаха при опит да спрат автобус с мигранти.

Бързо производство и задържани в Бургас

След проверката групата е отведена в ГПУ-Бургас, където трябва да бъде установена самоличността на задържаните и обстоятелствата около влизането им в страната. Разследването трябва да изясни и дали 31-годишният мъж е част от организиран канал, как е получил микробуса и откъде е трябвало да поеме групата.

В подобни случаи прокуратурата обикновено проверява не само водача, а и връзките зад превоза - кой е организирал маршрута, кой е осигурил автомобила и каква е била крайната точка. Именно тази част от разследването е решаваща, защото шофьорите често са само последното звено от по-дълга схема.

Новият случай край Аркутино идва в момент, когато летният трафик по Черноморието се засилва, а това прави подобни превози още по-рискови. Натоварените пътища, туристическите маршрути и нощните проверки увеличават възможността за инциденти, особено когато зад волана стои неправоспособен водач след употреба на наркотик.

Трафикът на мигранти отдавна не е само граничен проблем, а въпрос на сигурност по пътищата и на човешки живот. Всеки такъв микробус носи двойна опасност - за хората, превозвани в нечовешки условия, и за всички останали на пътя. Затова бързото пресичане на подобни превози е важно, но още по-важно е разследването да стига до организаторите, не само до човека зад волана.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com