Тайни документи взривиха Испания: Разузнаването предупредило за масово нахлуване на мигранти
Властите са знаели за призивите в социалните мрежи
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Властите са знаели за призивите в социалните мрежи
Сблъсъци в Дувър и Портсмут
Кадри от плажа предизвикаха гняв сред местните жители, които настояват за разследване и наказания
Процесът започва догодина
Лодка с 127 души от Гамбия е била в неизвестност почти месец
„Сеута не се продава!“, извикаха хиляди след нахлуването на 72 000 мигранти
Сблъсъците доведоха до смъртта на най-малко 90 души
Благодарение на бързата реакция на огнеборците гората бе спасена от опожаряване
Отчита се осезаем спад на молбите за убежище
Мадрид и Рим влязоха в остър спор заради мигрантската криза, а проверките по въздух и море вече затрудняват пътуванията
След масовото преминаване на мигранти миналата седмица към испанския ексклав Сеута
Какво се случи и какво се крие зад инвазията в Сеута
Между 3000 и 5000 мигранти все още са блокирани в испанския анклав, а Брюксел настоява за по-силен натиск върху Мароко
Дискутират във видео връзка ситуацията, която изправи Европа на нокти
Мароко подчерта, че остава ангажирано с борбата срещу нелегалната миграция
Евродепутат се укри в бар
Журналистът свърза мигрантския натиск с политическия сблъсък между Испания и Мароко и алармира и за България
Настояват за провеждането на спешна видеоконференция
Хиляди са върнати в съседния марокански град Фнидек
Европейските лидери предупредиха, че нелегалната миграция може да бъде използвана като оръжие и хибридна заплаха