Близо 100 жертви в Сеута! ЕС предупреждава: Мигрантската криза разтърси цяла Европа

коло 100 души са загинали по време на масовото нахлуване на мигранти от Мароко в испанския анклав Сеута в Северна Африка. Това съобщи кметът на града Хуан Хесус Вивас по време на заседание на Европейския парламент, цитиран от Ройтерс.

По думите му между 3000 и 5000 мигранти все още се намират в Сеута, но нямат възможност да продължат към континентална Испания или друга държава от Европейския съюз.

„Събитията в Сеута разтърсиха политиката на целия континент“, заяви еврокомисарят по въпросите на миграцията Магнус Брунер.

Той предупреди, че Европейският съюз остава уязвим, когато сигурността на външните му граници зависи от добрата воля на съседни държави.

Според Брунер ЕС трябва да използва всички налични инструменти за влияние върху Мароко, включително визовата политика, за да гарантира по-тясно сътрудничество в ограничаването на нелегалната миграция.

Еврокомисарят допълни, че испанското правителство е уверило Брюксел, че ще защити външната граница на Шенген и няма да допусне мигрантската вълна да се разпространи към останалите държави от Европейския съюз.

Мигрантската криза в Сеута вече се определя като едно от най-тежките предизвикателства пред европейската миграционна политика през последните години, след като десетки хиляди хора се опитаха да достигнат испанската територия само за няколко дни.