Мерц призна катастрофа. Изборите в Германия разклатиха поста му

Първите резултати от ключовите избори в германските провинции Берлин и Мекленбург-Предна Померания вече са известни. Те накараха германския канцлер Фридрих Мерц буквално да изтръпне, защото партията му рязко губи гласове.

Право на глас на местния вот в двете провинции имат малко под 4 милиона души. Резултатите се очакваха с огромен интерес на фона на убедителната победа на „Алтернатива за Германия“ преди две седмици в Саксония-Анхалт.

В Мекленбург-Предна Померания резултатите са много интересни. Партията на канцлера Фридрих Мерц – Християндемократическият съюз, губи много гласове и едва успява да преодолее бариерата от 5%, като на този етап събира 7% от вота в този регион.

Крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) постига сериозен резултат на изборите в Берлин и Мекленбург-Предна Померания, показват екзитполовете на обществените телевизии ARD и ZDF.

В североизточната крайбрежна провинция "Алтернатива за Германия" излиза на първо място с между 37 и 38% от гласовете. В Берлин партията получава около 16%.

Въпросът оттук нататък е какви ще бъдат последствията за канцлера Фридрих Мерц и ще успее ли да запази поста си.

Германският канцлер определи тежкото поражение на своя Християндемократически съюз (ХДС) в Мекленбург-Предна Померания като „катастрофа“, но заяви, че ще продължи реформаторския си курс.

„Резултатът в Мекленбург-Предна Померания не може да бъде представен по друг начин. Това е катастрофа“, заяви Мерц.

Канцлерът посочи икономическите проблеми и задълбочаващото се разделение в германското общество, като подчерта, че отговорът не може да бъде „връщане към доброто старо време“.

„Отговорът трябва да бъде да подготвим страната си за бъдещето. Реформите трябва да се осъществят. Германия е способна да се реформира“, каза той.

Мерц определи предстоящите промени като „лек срещу авторитарната отрова“, очевидно визирайки възхода на крайнодясната „Алтернатива за Германия“.

„Поемаме тази отговорност. Аз поемам тази отговорност, защото искам да придвижа страната ни напред“, заяви канцлерът.

Въпреки резултатите "Алтернатива за Германия" вероятно ще остане извън управлението и в двете провинции заради отказа на останалите водещи партии да си сътрудничат с нея.

В Берлин крайнолявата партия „Левицата“ изпревари Християндемократическия съюз (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц.

Водената от Елиф Ералп листа на „Левицата“ получава между 24,5 и 26% от гласовете срещу 20% за ХДС, който в момента оглавява коалиционното правителство на германската столица.

След оспорвана кампания изборният ден започна спокойно.

Сред фаворитите в Берлин са „Левите“. Лидерката им – Елиф Ералп – е с мигрантски корени и постави социалното неравенство в центъра на кампанията си.

Мекленбург-Предна Померания се превърна в горещата точка на вота. Именно тук „Алтернатива за Германия“ бележи сериозен ръст. Това е провинция, която от години се бори с бедността и отлива на млади хора.