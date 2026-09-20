Тръмп спешно в Белия дом заради пламналия свят. Ракети по Рияд, дронове в Москва, ултиматум на Иран

След като горещите точки на света пламнаха, американският президент Доналд Тръмп прекрати отпуската си и спешно се върна в Белия дом в събота вечерта, ден по-рано от планираното.

Макар администрацията във Вашингтон да запазва официално мълчание за причините, няколко са ключовите версии, които вече се коментират от световните анализатори.

Ударите на хутите по Саудитска Арабия

Основното събитие, което съвпадна хронологично с извънредния полет на Тръмп обратно към Вашингтон, беше балистичната атака на йеменските хути срещу саудитската столица Рияд.

Изстреляната в събота ракета беше прихваната от саудитската ПВО, но предизвика пожари в близост до международното летище на Рияд.

Хутите атакуваха и петролната инфраструктура на "Aramco" в Янбу.

Веднага след това, държавният департамент на САЩ незабавно издаде извънредно предупреждение за сигурност към американските граждани в Близкия изток, предупреждавайки за риск от „бърза и непредвидена ескалация“.

Конфликтът директно застрашава глобалните енергийни пазари.

Според източници на Axios, саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман е разговарял два пъти с Тръмп, настоявайки за американски военни удари срещу хутите, което изисква спешни консултации в Ситуационната стая.

Ултиматумът на Иран

Извънредното връщане на Тръмп съвпадна и с новината, че Иран е предал на Вашингтон чрез посредници нови 3 конкретни условия за подновяване на преговорите за спиране на войната между двете държави.

Иранският представител Мохсен Резаи потвърди предаването на условията, но същевременно отправи предупреждение за решителна война, ако САЩ ги отхвърлят.

Самият Тръмп публикува в мрежата си Truth Social остър коментар: За Иран часовникът тиктака и по-добре да се раздвижат БЪРЗО, или няма да остане нищо от тях. Времето е от съществено значение!

Очаква се Вашингтон да формулира официалния си отговор на иранското предложение до часове, което налага присъствието на президента в Овалния кабинет.

Кризата в Русия

Хипотезата за връзка между завръщането на Тръмп в Белия дом и мащабната украинска атака с 1600 дронове срещу Москва също е на масата на анализаторите, макар и на заден план в сравнение с близкоизточния конфликт.

Атаката срещу Московския нефтопреработвателен завод и ТЕЦ-овете в региона, последвана от тежък руски ракетен отговор по Одеса, изправя глобалната сигурност пред непредвидими последствия.

Тръмп и съветниците му по национална сигурност следят внимателно дали Русия няма да предприеме радикални действия, които да променят хода на войната в Източна Европа преди дипломатическите срещи в Ню Йорк.

Съдбоносната седмица

Връщането му в Белия дом осигурява и логистично време за подготовка на една от най-критичните дипломатически седмици за администрацията на Тръмп.

Идната седмица в Ню Йорк Тръмп трябва да проведе серия от стратегически срещи, които включват преговори с китайския президент Си Цзинпин, който връща визитата на Тръмп в Китай.

Американският президент се очаква да се види на срещата на ООН и със Зеленски, но много по-важна ще е срещата му с лидерите от Персийския залив.

По информация на Axios, Тръмп планира среща в кулоарите на ООН с лидерите на 6 държави от Залива - Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар, Бахрейн, Кувейт, Оман, за да договори регионален съюз за сигурност и следвоенен план за Близкия изток.

Скандалът с медиите

Някои наблюдатели отбелязват, че Тръмп се прибра по-рано и на фона на сериозен скандал с медиите в САЩ. В петък той официално забрани достъпа на репортери от CNN, MS NOW и Politico до Белия дом като ги обвини, че разпространяват фалшиви новини.

Медийните гиганти вече подготвят съдебни дела срещу администрацията, което създава допълнителен вътрешен натиск, но Белия дом няма никакво намерение да променя позицията си.