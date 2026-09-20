Най-мащабната атака на украински дронове по Москва обърка изборите. Кремъл отговори

1600 украински дронове са атакували Москва и региона за трите дни на изборите, а почти 500 са били тази нощ, като кметът на руската столица Сергей Собянин обяви атаката за най-мащабната.

Ударите разрушиха малка част от голямата рафинерия, убиха двама и раниха двайсет и двама, но сериозно объркаха изборите за руската Дума, които приключват днес.

Ръководителят на Централната избирателна комисия Ела Памфилова обяви, че атаката умишлена в последния ден на вота, но че процесът върви нормално.

Според западните медии, гласуването продължава и в момента, но е сериозно нарушено и съпроводено от страх.

Поради опасност от падащи отломки и нови дронове, избиратели и членове на комисии в различни засегнати райони са били принудени да се крият в бомбоубежища. Същото се е случило и в Сочи.

На фона на физическата заплаха по улиците, гражданите масово избират да гласуват електронно, включително самият президент Владимир Путин.

Тъй като опозицията е напълно отстранена от вота, Кремъл прави всичко възможно да поддържа висока избирателна активност под лозунга за „национално единство срещу външния агресор“.

Руските социални мрежи са залети от стотици видеоклипове, заснети от обикновени московчани, показващи огромните пожари в Московската рафинерия и ТЕЦ-овете в региона.

Руски военни блогъри открито критикуват армията, че чиновниците нямат време да анализират тези клипове и ПВО системата „Панцир“ е неефективна срещу малките пластмасови дронове.

Ответният удар

Кметът на Москва Сергей Собянин се опита да омаловажи мащаба, заявявайки в Telegram, че „противникът не е успял да провали изборите“ и че щетите по петролния завод са локализирани бързо от спешните служби.

Руската армия не изчака края на изборите, за да отвърне. Още в часовете след атаката срещу Москва, Русия нанесе комбинирани удари с ракети и над 138 дрона срещу Украйна, която обяви, че е свалила 101.

Извършени са атаки по пристанищна инфраструктура и кораби в Одеса.

Президентът Путин проведе спешна среща с военно-промишлената комисия, на която подчерта, че Русия ще разчита на засилване на своята „ядрена триада“ и спешна модернизация на противоракетната си отбрана, тъй като текущата система показа пробойни срещу дроновете.