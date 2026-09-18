Русия избира! Започнаха тридневните парламентарни избори

Руснаците започнаха да гласуват в тридневни избори, строго контролирани от Кремъл, докато войната в Украйна продължава. Изборните секции вече отвориха в Далечния изток на Русия.

Победата за партията на президента Владимир Путин е почти гарантирана, отбелязват западните анализатори.

Това ще бъдат първите парламентарни избори в Русия, откакто Москва изпрати войски в Украйна през февруари 2022 г.

Гласуването е за избирането на 450 депутати в Държавната дума, долната камара на руския парламент.

За участие в изборите са регистрирани само партии, които подкрепят Путин и продължаващата военна кампания на Кремъл.

Москва организира гласуване и в окупираната част на Украйна.

Вотът е възможност за Кремъл да прецени обществената подкрепа за войната в Украйна, чиито последици се усещат по-силно от всякога през тази година, отбелязва Франс прес.

Партията "Яблоко", която призова за прекратяване на военните действия, беше изключена от изборите малко преди старта на гласуването. Една от водещите ѝ фигури, Лев Шлосберг, беше хвърлен в затвора за това, че е критикувал войната.

Руската опозиция в изгнание призова антикремълски настроените руснаци да не бойкотират изборите, а да гласуват "срещу Путин", като публикува препоръки за кого да се гласува в различните региони.

Вдовицата на Алексей Навални, Юлия, също призова антивоенно настроените руснаци да гласуват по едно и също време, в неделя по обяд.

Партията "Яблоко" обаче не се съгласи с това, като изтъкна, че всъщност е по-добре да не се гласува.