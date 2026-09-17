Фицо предупреди: Европа е по-близо от всякога до голяма война

Европа е по-близо от всякога до избухването на мащабна война, произтичаща от конфликта в Украйна. За това предупреди словашкият министър-председател Роберт Фицо, цитиран от Reuters.

По думите му европейските политици трябва да насочат усилията си към постигане на мир, а не към допълнително разрастване на конфликта.

Фицо предстои да посети Украйна, където ще участва в среща с няколко европейски лидери.

Словашкият премиер, който поддържа отношения с Русия, обърна специално внимание на опасността от инциденти с дронове. Според него навлизането на безпилотен летателен апарат във въздушното пространство на страна от НАТО може да постави въпроса за задействане на член 5 от Северноатлантическия договор, предвиждащ колективна отбрана.

Предупреждението му идва на фона на засиленото напрежение по източния фланг на НАТО. Само днес Полша вдигна военни самолети във въздуха заради руски удари в Западна Украйна в близост до полската граница. Полските власти съобщиха, че въздушното пространство на страната не е било нарушено.

Фицо заяви, че основната му цел е да предотврати въвличането на Словакия във въоръжен конфликт.

Предупреждението му идва в момент, когато НАТО засилва вниманието си към заплахите от дронове и други форми на руско военно и хибридно въздействие в Европа. Reuters отбелязва, че инцидентите с дронове в държави от Алианса вече се разглеждат като сериозно изпитание за готовността и единството на организацията.