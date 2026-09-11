"Лошите момчета“ на AfD: Бивш агент на ЩАЗИ, порноактьор и неонацисти

След историческата победа на „Алтернатива за Германия“ на регионалните избори в Саксония-Анхалт партията се оказа в центъра на нов скандал заради биографиите на част от бъдещите си депутати.

Сред 39-те представители на AfD, които ще влязат в регионалния парламент, има бивш служител на източногерманската тайна полиция ЩАЗИ, мъж, участвал във филми за възрастни и обвинен във фалшифициране на документи за образование, както и депутати, разследвани за предполагаеми връзки с неонацистки организации.

Някои от новоизбраните депутати бяха представени от водещия кандидат на AfD Улрих Зигмунд по време на фотосесия в столицата на провинцията Магдебург в четвъртък. Тогава станаха публично известни и редица спорни подробности от миналото им, включително криминални досиета и връзки с крайнодесни мрежи.

Депутат с минало в ЩАЗИ

Сред новите представители е 78-годишен бивш служител на Министерството на държавната сигурност на ГДР. Той е спечелил пряк мандат в своя избирателен район и признава, че е работил за ЩАЗИ.

По време на комунистическия режим той е следял източногермански граждани, които са искали да напуснат страната завинаги.

Фактът, че сега ще бъде депутат, предизвика остри реакции от организации, представляващи жертвите на бившата източногерманска диктатура.

Бивш порноактьор и спорна диплома

Друг от бъдещите депутати е обвинен в участие във филми за възрастни и фалшифициране на документи за образованието си.

Германски медии съобщават, че той е бил отстранен от университет, след като било установено, че е фалшифицирал дипломата си за завършено средно образование. Самият депутат твърди, че след съдебно обжалване е бил възстановен като студент.

Той е бил и осъден за кражба на голямо количество спално бельо от хотел. След като оспорил публикация на местен вестник за участието си във филми за възрастни, съдът потвърдил този факт.

Разследвания за неонацистки връзки

Срещу двама от новоизбраните депутати се водят наказателни разследвания по подозрения, че са се опитали да продължат дейността на забранената крайнодясна организация „Артефмайншафт“ (Artgemeinschaft) – неоязическа група, свързвана с националистически и антисемитски идеи.

По-младият от двамата е заподозрян и в нарушение на законодателството за оръжията. И двамата отхвърлят обвиненията.

Разследване на германската телевизия ZDF показва още, че някои от новоизбраните депутати, които са били част и от предишната парламентарна група на AfD, са имали връзки с крайнодесни организации.

Сред тях има бивши членове на впоследствие забранената организация „Младеж, вярна на родината“ (HDJ). В определен момент един от тях е ръководил организацията. Същевременно съветник на парламентарната група на AfD е написал биография, определена като „възхвала на националсоциализма“.

Сред бъдещите депутати има и хора с проруски връзки, както и представители, посещавали движението MAGA във Вашингтон.

Зигмунд ги нарече „лошите момчета“

Попитан за спорните биографии и най-вече за двамата депутати, срещу които се водят наказателни разследвания, Улрих Зигмунд – бивш продавач на парфюми и единодушно преизбран за лидер на парламентарната група на AfD – ги нарече на шега „лошите момчета“.

„Ще изчакаме резултатите от разследванията и след това ще ги обсъдим“, заяви той.

Самият Зигмунд обаче също предизвика остри реакции при представянето на новата парламентарна група. Той свърза производството на оръжия в Германия с планираната от партията политика за депортации.

На въпрос за планираното откриване на израелска оръжейна компания в провинцията Зигмунд заяви, че партията не осъжда производството на оръжия, тъй като ще има нужда от „съответните ресурси“ за бъдещата си кампания за „ремиграция и депортации“.

Според него това било свързано и с „вътрешната сигурност“, „собствената ни нестабилност“ и „националната отбрана“.

Думите му бяха използвани от политическите му противници като поредно доказателство за радикалния курс на партията.

Катя Пеле, председател на парламентарната група на Социалдемократическата партия (SPD) в Саксония-Анхалт, определи изказването като „политическа заплаха“, свързана с използването на „насилието като политически инструмент“.

„Това разкрива грозното лице на една политическа система, чийто език и идеи отново напомнят на тоталитарни модели“, заяви тя.