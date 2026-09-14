Лошите момчета: Бивш агент на ЩАЗИ разпали страстите в Германия
След историческия успех на крайнодясната партия в Саксония-Анхалт изплуваха спорни биографии на част от новите ѝ депутати
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След историческия успех на крайнодясната партия в Саксония-Анхалт изплуваха спорни биографии на част от новите ѝ депутати
Повече от 56 000 души са внесли в 2019 молби да видят досиетата си от тайната полиция Щази
Берлин. Шефът на комисията за архивите на бившата ГДР призна, че в структурите на архивната служба все още работят 37 бивши служители на бившата държа...