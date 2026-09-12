Швеция пред избори на ръба: Левицата води, но крайната десница може да реши изхода
Премиерът Улф Кристершон обещава министерски постове на крайнодесните си съюзници, ако запази властта
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Премиерът Улф Кристершон обещава министерски постове на крайнодесните си съюзници, ако запази властта
След историческия успех на крайнодясната партия в Саксония-Анхалт изплуваха спорни биографии на част от новите ѝ депутати
Сблъсъци в Дувър и Портсмут
Какво обеща премиерът
Това са временни резултати, европейците продължават да гласуват и в момента
"Алтернатива за Германия" е свързана с крайнодесни мрежи, някои от тях антидемократични или расистки
На изборите вчера се избираха сенатори за 170 места от общо 348 места в Сената
Арестувани са заподозрени в планиране на атака срещу парламента
В основата са Орбан и Льо Пен
Париж. Хиляди протестираха във Франция срещу победата на крайнодесния "Национален фронт" на Марин льо Пен на европейските избори. В Париж демонстрира...
Париж. Протести заляха френската столица в четвъртък, след като властите съобщиха, че група скинари са пребили до смърт активист за правата на гей-хор...