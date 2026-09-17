Туск с тревожно предупреждение

Русия планира хибридни атаки с дронове и ракети срещу държави, които подкрепят Украйна, включително Полша. Това заяви полският премиер Доналд Туск в четвъртък пред парламента във Варшава, позовавайки се на оценки на разузнавателните служби.

„В руския план, според оценките на разузнаването, са включени хибридни удари с дронове и ракети по държави, подкрепящи Украйна, включително Полша“, заяви Туск.

Полският премиер не уточни кои разузнавателни служби стоят зад оценките.

Според Туск евентуалните атаки могат да бъдат представяни като случайни инциденти. По думите му целта би била да се създаде напрежение сред страните от НАТО и да се отслаби готовността им да реагират при нападение срещу държава членка.

Туск предупреди и за засилване на руските атаки срещу Украйна през следващите месеци. Той посочи, че късната есен и зимата могат да бъдат особено критичен период за войната.

Полският премиер отбеляза и появата на нов тип руски дронове с реактивни двигатели, които се движат с по-висока скорост и на по-голяма височина, преди да достигнат целта си.

Предупреждението идва на фона на нова масирана руска атака срещу Украйна. На 17 септември Русия нанесе удари с ракети и близо 160 дрона по украински цели, като бяха засегнати осем области. При атаките има ранени, а Полша временно затвори два летищни района и вдигна военни самолети заради бойните действия близо до границата. Полските власти съобщиха, че въздушното пространство на страната не е било нарушено.