Ормузкия проток пред нова катастрофа. Заплахата е сериозна

Мини в Ормузкия проток, обстрел на танкери: сателитни снимки вече показват какво означава това за околната среда. Според “Грийнпийс” в морския път има няколко нефтени петна. Много защитени територии са застрашени, съобщи Deutsche Welle .

Сателитни снимки от Космоса показват големи черни петна около Ормузкия проток. Според "Грийнпийс” това са петролни разливи от танкери, които са били ударени в протока. Оспорваният морски път е и миниран. Иран твърди, че един от танкерите, около които се забелязват разливи, се е взривил в протока, след като е ударил морска мина. За същия случай САЩ обвиняват Иран, който според Вашингтон е атакувал кораба с дрон и му е нанесъл сериозни щети.

Природозащитниците от "Грийнпийс” настояват, че войната за контрол над Ормузкия проток е сериозна заплаха за околната среда. Местата за пребиваване на птиците по оманското крайбрежие са застрашени, както и мангровите гори от иранската страна, казва експертката по международни кризи на "Грийнпийс” Нина Ноел.

"От началото на войната наблюдаваме замърсяване в Ормузкия проток. Ситуацията е много нестабилна. Броят на непрекъснатите нефтени разливи и степента на замърсяване в даден район могат да варират значително от ден на ден”

Бадауи Рухбан, който дълги години е работил за ООН, призовава международната общност и засегнатите крайбрежни държави да предприемат действия предвид надвисващата екологична катастрофа. "Това означава допълнителни страдания за региона, който и без друго е разтърсен от въоръжен конфликт”, каза експертът пред арабския телевизионен канал "Ал Арабия”. Застрашени са защитените морски видове не само около Ормузкия проток. Още едно нефтено петно се разраства край южния бряг на Султаната в Арабско море. Преди няколко месеца там се заседна танкерът "Каролин Безенги” с около 110 000 тона суров нефт на борда.

Смята се, че петролният танкер принадлежи към така наречения "сенчест флот” на Русия и е обект на санкции от страна на ЕС. В средата на август властите в Оман заявиха, че специализирани екипи ще работят за минимизиране на въздействието върху околната среда. Оттогава няма допълнителна официална информация. Съществува опасение, че корабът ще се разпадне. "Грийнпийс” не вижда подобрение в ситуацията. "Обикновено по време на операции по почистване винаги се виждат кораби за подкрепа наблизо, които наблюдават ситуацията. В края на август там имаше един кораб за подкрепа, но чрез сателита не успяхме да видим нищо повече от това. Така че, поне въз основа на сателитните снимки, в момента не можем да потвърдим, че се извършват каквито и да било активни дейности по почистване”, обясняват от природозащитната организация.

Оман прави всичко по силите си, за да защити биоразнообразието на своите коралови рифове, казва експертът по околната среда Хасан Ел Телели, цитиран от АРД. Крайбрежната зона около заседналия танкер "Каролин Безенги” също е под държавна защита. "Султанатът на Оман инвестира в така наречената екологична дипломация от десетилетия. Ето защо този инцидент представлява огромна заплаха, ако не бъде овладян”, обяснява Ел Телели. Войната нанася огромни екологични щети на региона, които ще имат дългосрочни последствия: туристите, които идват в Оман заради неговия непокътнат подводен свят, биха могли да се откажат да го посещават, а рибарите биха могли да загубят прехраната си поради замърсяването с нефт.