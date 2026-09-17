Извънреден ход за децата на Европа. Урсула обяви радикални мерки

Европейската комисия предприема радикални мерки за защита на непълнолетните в интернет чрез новия си Законодателен акт за децата (EU Kids Act). Рамката въвежда пълна забрана за най-малките, родителски контрол до 15-годишна възраст и прехвърля цялата отговорност за безопасността върху технологичните гиганти.

„Време е Европейският съюз да действа. EU Kids Act ще постави ясни граници в цифровия свят, точно както правим ежедневно в реалния свят“, обяви председателят на ЕК Урсула фон ден Лайен на пресконференция в Страсбург.

Строги правила според възрастта

Новите регулации въвеждат диференциран подход за защита на подрастващите:

Под 13 години: Пълна забрана за достъп до социални мрежи.

От 13 до 15 години: Разрешени са единствено „мини профили“, управлявани от родителите - с ограничени функции и дневен лимит до 1 час.

От 15 до 18 години: Задължително прилагане на принципа за „безопасност по дизайн“ (safety by design) от страна на платформите.

Възрастта ще се потвърждава чрез сертифицирани от ЕС приложения, базирани на технологията „доказателство с нулево знание“ (zero-knowledge proof) - платформите ще получават единствено потвърждение дали потребителят има необходимата възраст, без достъп до лични данни.

Тежестта на доказване вече пада върху платформите

Фон дер Лайен изтъкна, че Брюксел слага край на практиката технологичните компании да определят сами правилата и да отричат нанесените вреди.

Предварителен план за безопасност: Вместо властите да доказват щетите след свършен факт, най-големите платформи ще трябва предварително да представят подробни планове за безопасност на децата.

Край на безотговорността: Компанията ще трябва сама да докаже, че е безопасна за непълнолетни, преди да им предостави достъп.

Родителите начело: Мерките връщат контрола в ръцете на семействата, а не на алгоритмите.

Предстоят мерки за цифрова грамотност и срещу пристрастяващите дизайни

Освен новия регламент за децата, ЕК поставя фокус върху цифровата грамотност на родители, учители и подрастващи.

Фон дер Лайен анонсира и следващата стъпка на Брюксел - Законодателния акт за цифрова справедливост (Digital Fairness Act), който ще бъде представен през есента. Той ще адресира проблеми като пристрастяващия дизайн на платформите, които засягат не само децата, но и възрастните потребители.