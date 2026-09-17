НАТО вдига щита срещу Москва. Рюте поиска „повече Великобритания и повече Европа“

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте отправи едно от най-твърдите си предупреждения към Москва, като заяви, че Алиансът няма да бъде сплашен от руската „кампания от враждебни действия“. След срещата си с британския премиер Анди Бърнам Рюте предупреди, че опитите на Русия да отслабят западната подкрепа за Киев постигат обратния резултат.

„Русия иска да ни попречи да помогнем на Украйна, но действията й само ще ни насърчат да направим още повече за Украйна“, заяви той, цитиран от ДПА.

Изявлението идва в момент, когато НАТО и европейските правителства говорят все по-открито за руски саботажи, кибератаки, нарушения на въздушното пространство и други действия под прага на открит военен сблъсък.

Знак за слабост и провал на Путин

Рюте не ограничи критиките си само до предупреждение срещу Москва. „Действията на Русия са знак за слабост и симптом на провала на Путин в Украйна“, заяви генералният секретар. Той представи руските хибридни операции като опит да бъдат разделени европейските общества и да бъде намалена готовността им да подкрепят Киев. НАТО обаче ще отговори с повече възпиране, по-висока готовност и продължаване на помощта за Украйна, посочи той.

Контекстът прави думите му особено остри. В началото на септември Германия официално обвини Русия за опит за атака с натоварен с експлозиви дрон срещу летището Лайпциг/Хале - важен граждански и логистичен център на НАТО. Берлин заяви, че разузнавателните данни сочат действия от името на руски държавни структури. Москва отхвърли обвиненията и заяви, че доказателствата са измислени.

Само дни по-късно Ройтерс съобщи и за осуетена от съюзници операция, приписвана на руски структури, срещу подводни комуникационни кабели край Свалбард. На 16 септември италиански изтребител на НАТО свали над Литва руски произведен дрон „Гербера“, за който литовският президент заяви, че вероятно е бил насочен към Украйна и може да се е отклонил вследствие на електронна война. Тези отделни инциденти не са равнозначни по характер и доказателства, но засилват тревогата на Алианса за сигурността по източния му фланг.

Великобритания остава в първата линия

Рюте даде висока оценка на ролята на Лондон и определи Обединеното кралство като една от водещите сили в НАТО. По думите му страната заедно със съюзниците е сред тези, които водят отпора срещу определената от него като „опасна и безразсъдна“ руска кампания. „Заедно ще продължим да укрепваме способността си да възпираме и защитаваме всички съюзници от всяка заплаха“, заяви генералният секретар.

Срещата с Бърнам се проведе в научно-иновационния комплекс „Харуел“ край Оксфорд, където двамата разгледаха британски отбранителни и космически технологии. Британският премиер подчерта, че Лондон иска да засили иновациите в НАТО и да подпомогне развитието на бъдещи способности на Алианса във всички военни области. Той постави специален акцент и върху противовъздушната отбрана на Украйна, след като Великобритания обяви нов принос от 100 млн. паунда по механизма PURL за доставка на американско въоръжение за Киев.

Повече Великобритания и повече Европа

Но зад похвалите към Лондон имаше и ясно предупреждение към европейските съюзници. „Имаме нужда от повече Великобритания и повече Европа“, заяви Рюте. Според него Европа вече трябва да носи значително по-голям дял от военната тежест на НАТО - да харчи повече, да произвежда повече въоръжение и да осигурява реалните сили, необходими за защитата на континента.

Рюте определи тази трансформация като „НАТО 3.0“. „За да остане трансатлантически, НАТО става по-европейски“, заяви той в лекцията си във фондация „Дичли“. Според концепцията Европа и Канада трябва постепенно да поемат по-голяма част от финансовата, индустриалната и военната отговорност, докато САЩ продължава да бъде основният трансатлантически съюзник.

Това е свързано пряко с новите цели за разходите за сигурност, договорени от съюзниците през 2025 г. До 2035 г. държавите трябва да насочват 5% от БВП към отбрана и свързани със сигурността инвестиции, от които 3,5% са за основни военни разходи, а останалите 1,5% - за инфраструктура, устойчивост и други дейности, свързани със сигурността. Рюте настоя Великобритания да изпълни поетия ангажимент и въоръжените й сили да продължат да осигуряват „твърдата мощ“, от която Алиансът се нуждае.

Бърнам обеща подкрепа за Украйна

Британският премиер от своя страна увери Рюте, че правителството му ще изпълни ангажиментите към НАТО. В разговора двамата обсъдиха и необходимостта от допълнителна противовъздушна отбрана за Украйна. Само седмица по-рано Бърнам разговаря и с американския президент Доналд Тръмп, като двамата се обединиха около необходимостта от усилия за постигане на прекратяване на огъня между Русия и Украйна.

По-рано този месец Бърнам зае твърда позиция и след обвиненията на Германия към Москва за атаката в Лайпциг. Тогава той заяви, че опитите на Русия да разколебае подкрепата за Украйна са обречени на провал и че британският ангажимент към Киев остава „железен“.